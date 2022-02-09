شيرين عبدالوهاب تتعرض للهجوم بعد عودتها لحسام حبيب..والمتابعون يهاجمون!

ضجت مواقع التواصل الاجتماعي بعودة الفنانة المصرية شيرين عبدالوهاب لزوجها المطرب حسام حبيب، بعد أشهر على انفصالهما.

تفاجأ المتابعون من خبر عودة شيرين عبدالوهاب وحسام حبيب، خاصة بعدما كشفت الفنانة تفاصيل صادمة عن علاقتها بزوجها وحلاقة شعرها كاملًا.

وقد كشف المنتج الفني يوسف دندش خلال حضوره إحدى المناسبات الفنية في القاهرة أن الثنائي عادا لبعضهما البعض خلال تصريح له مع "المصري اليوم"، فحينما كان يجري اتصالًا لشيرين فوجئ برد حسام حبيب، حينها وجه مباركته لهما بشأن تصالحهما ووصفهما بالصديقين العزيزين.





رواد مواقع التواصل الاجتماعي يهاجمون شيرين عبدالوهاب



انقسم رواد مواقع التواصل بين مبارك ومهاجم، فمنهم من رأى أن شيرين كانت تكذب منذ البداية وكل ما فعلته من أجل الترويج لأحدث أغانيها، فكتبت إحدى المتابعات: "انتهت شيرين عبد الوهاب انا بنظر لها في امراه بترجع الرجل مليون خطوه ورا مثل ما بيكون رجل موجود في حياة المرأه ممكن يرجعها ويبيعها ما وراها هو هذا الشخص .وهي عارفه وفاهمه أنانيه لا بتفكر في اولادها أبداً وبالأخص انهم بنات"؟

وأضافت آخرى: "بعد الفضايح دي كلها والكلام اللي قالتو وانه ابن امه وانها كانت بتنام علي الكنبه وان امها كانت شايفه عيل".

وكتبت إحدى المتابعات: "ربنا يسعدهم ويحفظهم ويبعد عنهم شر النفوس المريضة أمين".



رانيا محمود ياسين تبارك لشيرين عبد الوهاب وحسام حبيب



وأعربت الفنانة المصرية رانيا محمود ياسين عن سعادتها لعودة شيرين وحسام، وانتقدت من يحاولون نشر الأخبار السيئة والانتقادات اللاذعة، وكتبت: "الواحد بيفرح لم يلاقي أخبار تفرح على الفيس بوك، ربنا يسعدهم وكفاية أخبار وحشة وحوارات مقرفة الحمد لله".

حلمي بكر يكشف لعبة شيرين عبدالوهاب



والجدير بالذكر أن الموسيقار المصري حلمي بكر كان قد أشار سابقًا أن شيرين وحسام لم يتطلقا وكل ما فعلانه جزء من الدعاية لأغانيها الجديدة، وقال: "شيرين تلعب لعبة مزدوجة من أجل العودة للساحة بدليل أنها تحدثت عن حرمان حسام حبيب لها من تجميد البويضات فهذا الكلام لا يصح أن يقال".



