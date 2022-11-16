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بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج بطريقة استثنائية

سهير العابد

سهير العابد

منشور 16 تِشْرِين الثَّانِي / نوفمبر 2022 - 03:10
بسنت شوقي و زوجها الفنان محمد فراج 
بسنت شوقي و زوجها الفنان محمد فراج 

فاجأت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج  بالاحتفال بعيد ميلاده على الهواء خلال لقائه في برنامج (الحكاية) مع الاعلامي عمرو أديب، و المذاع على قناة ( إم بي سي مصر).

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وخلال اللقاء استقبل الفنان مكالمة هاتفية من زوجته الفنانة تغني له احتفالا بعيد ميلاده، ثم دخل شخص يحمل كعكة عيد الميلاد. ووجهت بسنت  رسالة إلى زوجها الفنان قائلة :( ألف مبروك نجاح (الغرفة 207) مبسوطة لنجاحك ) ثم تابعت:( محمد فراج يستحق النجاح وحب الناس ليه، وأنا بحبه).

وواصلت: (فخورة بكل أبطال مسلسل غرفة 207)، وتابعت مازحة: (تصوير مسلسل غرفة 207 آجل الفرح 7 شهور)، ليرد عليها محمد فراج قائلًا: (بسبوسة أنا بحبك جدا وبشكرك على المفاجأة دي).

 

كلمات دالة:محمد فراج

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