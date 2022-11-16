بسنت شوقي تحتفل بعيد ميلاد محمد فراج بطريقة استثنائية

فاجأت الفنانة بسنت شوقي زوجها الفنان محمد فراج بالاحتفال بعيد ميلاده على الهواء خلال لقائه في برنامج (الحكاية) مع الاعلامي عمرو أديب، و المذاع على قناة ( إم بي سي مصر).

وخلال اللقاء استقبل الفنان مكالمة هاتفية من زوجته الفنانة تغني له احتفالا بعيد ميلاده، ثم دخل شخص يحمل كعكة عيد الميلاد. ووجهت بسنت رسالة إلى زوجها الفنان قائلة :( ألف مبروك نجاح (الغرفة 207) مبسوطة لنجاحك ) ثم تابعت:( محمد فراج يستحق النجاح وحب الناس ليه، وأنا بحبه).

وواصلت: (فخورة بكل أبطال مسلسل غرفة 207)، وتابعت مازحة: (تصوير مسلسل غرفة 207 آجل الفرح 7 شهور)، ليرد عليها محمد فراج قائلًا: (بسبوسة أنا بحبك جدا وبشكرك على المفاجأة دي).