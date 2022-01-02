بشرى تستهل العام الجديد بـ(حاجة واحدة)

طرحت الفنانة بشرى أحدث أغانيها بعنوان (حاجة واحدة) عبر موقع الفيديوهات الشهير (يوتيوب).

(حاجة واحدة) من كلمات وألحان أحمد البرازيلي توزيع إلهامي دهيمة وإخراج محمود رشاد.

يذكر أن بشرى تعود للسينما بعد غياب من خلال مشاركتها في بطولة فيلم (معالي ماما)، مع محمود الليثي، ونخبة من الشباب تضم نور إيهاب، وسليم الترك الشهير بسولي، والطفل ياسين نجل الفنانة الراحلة غنوة شقيقة أنغام، وعدد من النجوم منهم سامي مغاوري، ونور قدري، وعلاء مرسي، وحسام داغر، ومحمد علي رزق، وشريف باهر، وطاهر أبو ليلة وإسماعيل شرف، ودعاء رجب، وعدد من النجوم الصاعدة منهم ريهام الشنواني ورغد جلال.

تدور أحداث (معالي ماما) في إطار اجتماعي كوميدي من خلال علاقة الأم بأطفالها، فى ظل وجود مسؤوليات أخرى تحيط بها، وهو من إخراج أحمد نور، الذي يشارك في إنتاجه مع أمجد بدر ونانسي يوسف.