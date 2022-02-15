بشكل مفاجىء: نانسي عجرم تعتذر عن حفل عيد الحب و تكشف عن السبب

اعتذرت المطربة اللبنانية نانسي عجرم عن عدم المشاركة في رحلة (ستارز أون بورد) البحرية على متن سفينة كبيرة، بمناسبة عيد الحب.

وكتبت نانسي، عبر حسابها الرسمي بموقع (تويتر): (لظروف خاصة، أعتذر عن المشاركة في رحلة ستارز أون بورد لهذا الموسم، مع التأكيد على استثنائية هذه التجربة التي جمعتني بها محطات عديدة تكللت بالنجاح، آمل أن نعود ونلتقي مجددًا في رحلات أخرى يتم الإعلان عنها في وقتها المناسب، إلى اللقاء قريبًا).

(ستارز أون بورد) هي جولة فنية يجتمع فيها عدد من نجوم الوطن العربي، على متن باخرة (ستارز أون بورد).

يذكر أن آخر أعمال نانسي عجرم كليب أغنيتها (مية وخمسين)، وتعاونت في الكليب مع المخرجة ليلي كنعان والذي تم تصويره في لبنان، والأغنية من كلمات وألحان نبيل خوري، وتوزيع باسم رزق.