بطريقة مميزة..شاب يتقدم لخطبة ملكة جمال لبنان فاليري أبو شقرا (صور)

أعلنت ملكة جمال لبنان لعام 2015 فاليري أبو شقرا عن خطبتها من رجل الأعمال زياد عمار، وفاجأت الجمهور بهذا الخبر بعدما تم تداول مجموعة من الصور التي التقطت لها مع شريك حياتها، حيث كانت الرومانسية سيدة الموقف في جميع اللقطات التي انتشرت على مواقع التواصل.

وكانت فاليري أبو شقرا قد جمعتها علاقة عاطفية بزياد عمار منذ أشهر، قبل أن يتقدم لطلب الزواج منها، وظهر في الصور وهو يجلس على قدميه مثل الأمير الوسيم في عالم ديزني، وقدم لها خاتمًا مميزًا من الألماس، لتنهال التعليقات والتهاني على فاليري أبو شقرا ويتمنى لها محبوها السعادة والهناء في حياتها الجديدة.

يشار إلى النجمة اللبنانية فاليري أبو شقرا شاركت رمضان الماضي في مسلسل "الهيبة" مع النجم تيم حسن، وشاركت مؤخرًا في أول بطولة مطلقة لها في مسلسل "ما فيّ" مع الفنان معتصم النهار، تحت إشراف المخرجة رشا شربتجي.

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