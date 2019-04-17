تسريب تفاصيل جديدة في "رامز خارج نطاق الخدمة" في رمضان 2019..تعرفوا إليها

كعادته في كل عام، يشوّق الفنان رامز جلال متابعي برنامجه لمعرفة تفاصيل الفخ الجديد الذي أعده للإيقاع بالنجوم، ومع اقتراب شهر رمضان المبارك يبدأ بمشاركة بعض الأمور العامة مثل اسم البرنامج " رامز خارج نطاق الخدمة"، ولكن استطاعت بعض التقارير الصحفية أن تنقل للجمهور تسريبات جديدة ومعلومات مفصلة أكثر.

وفي التفاصيل، كشفت التسريبات الجديدة أن مقلب رامز جلال في رمضان المقبل يتلخص بأن شخص سوف يصطحب الضحية في قارب في إحدى جزر إندونيسيا، وفيما بعد يتعرض القارب لحادث وينقلب، مما يجعل الضيف يحاول إنقاذ نفسه والشخص الذي يرافقه، ويسبح للوصول إلى الجزيرة التي يراها أمامه.

وبمجرد الوصول إلى الجزيرة، والتقاط الضيف لأنفاسه بعد النجاة من الموت، تبدأ الجزيرة بالغرق في البحر، فيظهر له رامز جلال متنكرًا بزي غوريلا، ويجعل الضيف يختبر لحظات عصيبة جدًا.

يشار إلى أنه في السنوات الأخيرة من عرض البرنامج الخاص برامز جلال، كانت هناك الكثير من التعليقات التي طالبت بإيقاف هذه المقالب، وذلك بعد أن كان عدد من النجوم اعترفوا بأن أغلب المشاهد مفبركة والضيف يكون على علم بأنه في مقلب.

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