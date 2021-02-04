بطلة العشق الفاخر تصدم الجمهور بتصريحاتها عن الإنجاب بدون زواج!

صدمت الممثلة التركية "بورجو أوزبيرك" الجمهور بتصريح جديد حول الزواج والإنجاب كانت قد صرحة به مؤخراً خلال أحد اللقاءات الفنية.

بورجو والذي تم تداول تصريحها بشكل كبير جاء ضمنه كالتالي: "أشعر بالأسف لكون المرأة عليها أن تكون متزوجة من أجل أن تنجب أطفالاً، النساء غير محظوظات من الناحية البيولوجية إذ أنها بعد عمر محدد لا تستطيع الإنجاب ابداً"..

وتابعت الممثلة ذات الـ 31 عاماً "لا أفكر بالزواج حالياً، وأنّها تستيطع أنّ تنجب طفل الآن أو في المستقبل من دون أب لذلك تفكر في أن تتجه إلى تجميد البويضات من أجل المستقبل"!

ويقوم مبدأ عمل تقنية تجميد البويضات يتمثل بتخزين بويضات المرأة داخل مختبر خاص وتلقيحها لاحقاً وزرع البويضة الملقحة في رحم الأم، تعتبر هذه التقنية مثيرة للجدل وخطيرة خاصةً أن من الممكن أن يتم تلقيح البويضة من شخص غريب في بعض الحالات التي لا يوجد فيها زوج.

بالعودة للممثلة التركية شكل التصريح الذي أطلقته هجوم كبير عليه بسبب جرأتها ورغبتها بالإنجاب من دون زوج مما يعتبر ظلم للطفل الذي لن يتعرف على والده، فيما علق البعض أنه من الممكن أن تغير رأيها وترتبط عاطفياً وتنجب بناءً على ذلك.

يذكر أن بورجو كانت قد مرت بالكثير من العلاقات العاطفية وآخرها كانت مع الممثل التركي "ألبران دويماظ" الذي شاركها بطولة فيلم "مقاومه كارتاي"، ولم يمضي على علاقتهما سوى 5 أشهر قبل أن تنتهي بالإنفصال وعلقت الممثلة وقتها "الوقوع في العشق غباء، ويجعل الإنسان بلا وعي.. عندما أشعر بالخيانة في العلاقة أُزيل الشخص من حياتي مباشرةً، فانا امرأة تشعر بالغيرة كثيرا".

يذكر أن بورجو عرفها الجمهور العربي من خلال دورها في مسلسل "بنات شمس" حيث أدت دور الشقيقة التوأم للممثلة التركية "هاند ارتشيل"، كما أنها حققت نجاح كبير من خلال مسلسل "العشق الفاخر" والذي دارت قصته حول فتاة جميلة وبسيطة تعيش برفقة عائلتها وتعاني من صرامة شقيقها رضا الذي يفرض عليها الكثير من الحدود خاصة بعد وفاة والدها. على الجانب الآخر نجد كرم، الأبن الأصغر لأحدى العائلات الغنية يتمتع بشخصية مستهترة كما أنه كثير المشاكل ودائمًا ما يتواجد في وسائل الإعلام بسبب فضائحه مع الفتيات.

يلتقي الثنائي كرم وعائشة للمرة الأولى في ورشة أبيه ويحاول الإيقاع بها من خلال استخدام طرقه المعروفة مع الفتيات ولكنه يفشل ويتراجع بعدما يكتشف أنها على علاقة بشخص آخر. هذا الشخص يقوم بخيانة عائشة مع أقرب صديقاتها وهي تكتشف ذلك وتقوم بأمر لم يكن بالحسبان سيقلب كل شيء رأساً على عقب!

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