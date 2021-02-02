أحمد خميس يرتدي فستان زوجته مشاعل الشحي.. واتهامات بالمثلية!

شارك الممثل الإماراتي أحمد خميس فيديو له وهو يرتدي فستان لزوجته الإعلامية الإماراتية مشاعل الشحي.

وأثار الفيديو الذي تم تداوله بشكل كبير انتقادات لاذعة بحق الشاب واتهامات بالمثلية وغيرها من الأمور والتي من بينها تعم إثارة الجدل بغاية تصدر الحديث عبر منصات التواصل الإجتماعي خاصةً أنها ليست المرة الأولى لهما.

وجاء تعليق خميس على الفيديو بأن زوجته غسلت جميع ملابسه ولم يبقى شيء ليرتديه فقرر ارتداء هذه القطعة التي تعود لها.

الثنائي كانا قد عادا لبعضهما البعض منذ مدة بعد أخبار الطلاق والانفصال، وقبل العودة الرسمية كانا يشاركان تلميحات لبعضهما عبر حسابهما في انستغرام ومن بينها مشاركة أحمد لصورة جمعته بفتاة لم يتم الإفصاح عن هويتها بدت نسخة طبق الأصل عن مشاعل.

يُشار إلى أن أحمد خميس هو فنان إماراتي كان قد فقد عائلته وهو طفل وتربى في ملجأ للأيتام، تعرف على مشاعل الشحي ووقع في حبها، وخطبها على خشبة المسرح أمام الجمهور بشكل مفاجئ ورومانسي، حيث أخرج أحمد خميس خاتم الخطبة من علبته، وقال لها: “عندنا عادات وتقاليد فإننا لن أضع الخاتم في يدك.. خذيه وأنا سأضع خاصتي.. مشاعل لم تأخذني بشكلي بل بشخصيتي.. أنتظر أن تقولي نعم أنا موافقة”.

فردت الشحي : “أحمد أنا قلت لك من قبل.. أنا أكون لك أخت.. أكون لك أم.. أكون لك كل شيء"

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