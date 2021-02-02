حورية فرغلي إلى غرفة العمليات من جديد.. واستئصال عظم من قفصها الصدري!!

ما تزال الممثلة المصرية حورية فرغلي تعيش أسوأ أيام حياتها بعد أن أجرت عدة عمليات تجميل فاشلة نتيجة تعرضها لحادث سقوط عن ظهر الخيل وتحطم أنفها.

وكانت حورية التي قد صرحت أنها لم تنظر للمرآة منذ عدة سنوات قد كشفت أنها خسرت حاستي الذوق والشم منذ سنوات وأن لا أحد يسأل عنها أو يتواصل معها إضافةً إلى أنها تقضي معظم الوقت معزولة في غرفتها بسبب الإكتئاب.

وعلقت حورية وبتصريح لصالح أحد المواقع قبل دخول غرفة العمليات بـ "أنا بين ايدين ربنا، مش عارفة هرجع للدنيا تاني ولا لأ، خصوصاً أني أجريت إحدى العمليات الجراحية فى لندن منذ عامين، وقلبي توقف لمدة 4 دقائق، ولكن إرادة الله أعادتني للحياة مجدداً".

وتتواجد الممثلة برفقة شقيقها وشقيقتها في الولايات المتحدة الأمريكية من أجل الخضوع لعملية جديدة ستسغرق الـ 9 ساعات تقريباً، وسيتم فيها استئصال عظام من القفص الصدري ووضعها في الأنف لعدم وجود أي عظام في منطقة الأنف نتيجة العمليات المتعددة التي قامت بها.

وتمنى الجمهور الشفاء العاجل للممثلة وابدوا دعمهم لها من خلال التعليقات عبر حسابها الرسمي في انستقرام، كذلك الأمر مع المشاهير ومن بينهم الممثلة رانيا يوسف التي شاركت صورة حورية عبر حسابها وعلقت بـ "رجاءا الدعاء لحورية لأنها هتجري غدا عملية دقيقة في أنفها في أمريكا دعواتكم لها بالشفاء العاجل والصحة والعافية وترجع بألف سلامة"

يارب يشفيكي ويعافيكي يا احلي اخت وصديقه يارب ياحوريه ياحبيتي ترجعي بألف سلامه وتحققي كل نفسك فيه وانت بصحه وعافيه... Posted by Rania Yassin on Monday, February 1, 2021

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