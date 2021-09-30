بطلة كليب "ضحكة عيون حبيبي" في أحدث ظهور بعد 20 عامًا.. شاهدوا كيف أصبحت

حلت صابرين الحسامي والمعروفة باسم صابرين دربكة ضيفة على برنامج معكم الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي، وصابرين الحسامي هي المودل التي ظهرت قبل ما يقارب الـ 20 عامًا كموديل في كليب الفنان عمرو دياب "ضحكة عيون حبيبي".

وأثارت صابرين اعجاب السوشال ميديا الذين تغزلوا بها بالرغم من انها اختلفت كثيرًا بسبب كبر عمرها حاليًا، وقال البعض إنه وبالرغم من أن صابرين بدت أكبر سنًا بكثير إلا أنها حافظت على طبيعتها ولم تلجأ لعمليات التجميل المبالغ بها.

فيما علق البعض بطريقة طريفة على أن كل شخص يظهر مع عمرو دياب قبل سنوات يكبر إلا هو يبقى شبابًا أو حتى يصغر بالعمر ويظهر كأنه شاب صغير بالرغم من كل هذه السنوات.

وكشفت صابرين أنها ابتعدت عن عالم الإعلانات وعملت في العديد من الشركات حيث أنها تحمل شهادة ماجستير في ادارة الأعمال، وقالت صابرين إنها تعشق الطبلة واحترفتها ولذلك أطلق عليها اسم صابرين دربكة.

وقالت إن الموضوع قد بدأ عند زيارتها منطقة سيناء بشكل مستمر حيث ان البدو هناك يحبون الموسيقى ويسهرون بالليل وهم يضربون الطبول ويرقصون، هذا الأمر جعلها في البداية تشتري طبلة، وبعد ذلك قررت أن تتعلمها لتصبح ماهرة في هذا المجال.

يُشار إلى أن صابرين الحسامي كانت قد ظهرت أيضًا مع الهضبة عمرو دياب في فيلم ايس كريم في جليم.

يُذكر أن كليب أغنية ضحكة عيون حبيبي تم إطلاقه في عام 1992، والأغنية هي من البوم يا عمرنا، ويعتبر من أنجح كليبات الفنان المصري الذي تعلق بها الجمهور.

ويضم كليب يا عمرنا يتكون من 8 أغاني وهي ضحكة عيون حبيبي من كلمات مجدي النجار وألحان عمرو دياب، أغنيه عندك حق من كلمات مدحت العدل الحان رياض الهمشري و اغنية كنا حبايب كلمات مدحت العدل الحان رياض الهمشري، أغنية ماشي، كلمات مجدي النجار وألحان عمرو دياب، واغنية خلاص سامحتك كلمات مدحت العدل الحان رياض الهمشري، اغنية بحلم من كلمات مجدي النجار وألحان عمرو دياب وحسين محمود، أغنيه مارتحناش من كلمات مدحت العدل وألحان عمرو دياب، واغنية يا عمرنا من كلمات مجدي النجار وألحان عمرو دياب