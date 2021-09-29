زينة عاشور كانت إحدى معجبات عمرو دياب.. وطلاقهما ما زال لغزًا

زينة محمد عاشور هي الزوجة الثانية للفنان المصري عمرو دياب، وزينة هي ابنة رجل الأعمال السعودي محمد مصطفى عاشور ولديها من زوجها الهضبة 3 أبناء هم التوأم كنزي وعبدالله وجنى أصغر أبناء الفنان المصري عمرو دياب.



زينة عاشور انستقرام

يتابع زينة عاشور عبر حسابها الخاص على انستغرام ما يقارب الـ 180 شخص، وتشارك عاشور متابعيها عبر حسابها العديد من الصورة الخاصة بها، بالإضافة لصور تجمعها بأبنائها باستمرار.

وتتمتع عاشور بجمال لافت واناقة مميزة حيث تضفي عليها بشرتها السمراء نوع من الجمال العربي الأصيل، كما أنها استطاعت بالرغم من إنجابها 3 أبناء ان تحافظ على رشاقتها حتى اليوم

زوجة عمرو دياب زينة عاشور

بدأت قصة حب زينة وعمرو دياب في عام 1993 تحديدًا، حيث كانت زينة إحدى معجبات عمرو دياب وتحرص على التواجد في جميع حفلاته، والتقى بها في كواليس احدى الحفلات لتبدأ قصة حبهما.

في عام 1994 التقى عمرو دياب بشقيق زينة وطلب منه الزواج من شقيقته ليطلب الأخير من عمرو دياب الذهاب لعائلتهما وطلبها بشكل رسمي، وبالفعل تم الزواج في هذا العام وكانت نور الابنة الأولى لعمرو دياب من زوجته الأولى شيرين رضا طفلة صغيرة، وكانت زينة بمثابة أم لها في الفترات التي كانت تقضيها نور مع والدها.

حرصت زينة عاشور على أن تشارك زوجها في العمل وعملت لها كستايلست بعد زواجهما في الكثير من كليباته، وأنجبت له في البداية توأم عبدالله وكنزي والصغرى جنى.

من هي زينة عاشور

هي الزوجة الثانية للفنان المصري حيث كان قد ارتبط في بداية حياتها بالفنانة المصرية شيرين رضا وانجب منها ابنته نور، وبعد انفصاله عنها تزوجة بزينة عاشور وهي خبيرة أزياء من الجنسية السعودية وعاش معها فترة طويلة وانفصل عنها بدون طلاق بعد فترة خاصة عندما بدأت علاقته بالفنانة دينا الشربيني.

وبعد علاقة دينا الشربيني لاحظ عدد من جمهور الفنان المصري الشبه الكبير بينه دينا وزينة حتى أن الكثير منهم قال إن عمرو دياب لديه ذوق خاص بالسيدات.

اخر اخبار زينه عاشور

لم تدخل زينة عاشور في أي نزاعات مع زوجها ووالد ابنائها بأي شكل من الأشكال وكانت تحرص على البقاء بعيدة عن كافة المشاكل والمهاترات، كما حرصت على دعم ابنة زوجها نور في أكثر من مناسبة، وكان اللافت أن زينة لم تعلق على أي شيء يخص حياة زوجها الخاصة، وكانت الداعمة لابنائها في كل خطوة بحياتهم.

حتى اليوم لا يعرف أي شخص إذا كانت زينة قد انفصلت رسميًا عن عمرو دياب او ما زالت على ذمته، وقالت بعض المصادر إن سبب انفصال عمرو دياب عن دينا الشربيني هو رفضه الطلاق من زينة.



تاريخ ميلاد زينة عاشور

زينة عاشور من مواليد شهر يونيو وتحديدًا يوم 21 وبذلك تعتبر مولودة ما بين برجين نهاية الجوزاء وبداية برج السرطان.

