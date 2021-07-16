بطلة مسلسل (أبو العروسة) كارولين عزمي تحتفل بخطوبتها...صور و فيديو

احتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى بيشوي ويليام.، مساء أمس الخميس ، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.
و اختارت كارولين فستانا من تصميم تايا كوتور، والمكياج لزينة النجار والشعر لألفريد أند مينا.
كارولين كانت قد حققت شهرة واسعة من خلال مشاركتها في مسلسل (أبو العروسة) مع الفنان سيد رجب والفنانة سوسن بدر، وشارك في بطولته نرمين الفقي، مدحت صالح، ولاء الشريف، محمود حجازي.
و تشارك كارولين عزمي في الجزء الثاني من مسلسل (الحرامي) المقرر عرضه يوم 1 أغسطس/آب المقبل على منصة (شاهد vip).
(الحرامي 2) بطولة رانيا يوسف، بيومي فؤاد، رنا رئيس، أحمد داش، كارولين عزمي، محمد جمعة، من تأليف أحمد فوزي صالح وإخراج أحمد الجندي، وإنتاج أمير شوقي.