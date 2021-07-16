بطلة مسلسل (أبو العروسة) كارولين عزمي تحتفل بخطوبتها...صور و فيديو

احتفلت كارولين عزمي، بخطوبتها على شاب من خارج الوسط الفني يدعى بيشوي ويليام.، مساء أمس الخميس ، وسط حضور أسرة العروسين، وعدد من الأصدقاء المُقربين.

و اختارت كارولين فستانا من تصميم تايا كوتور، والمكياج لزينة النجار والشعر لألفريد أند مينا.