خاص.. سيد رجب يحسم الجدل بشأن الجزء الثالث من "أبو العروسة"

حسم الفنان المصري سيد رجب، الجدل الدائر على مواقع التواصل الاجتماعي بشأن تصوير جزء ثالث من مسلسل "أبو العروسة" والذي قام ببطولته وحقق نجاحًا كبيرًا.



وقال سيد رجب لـ"البوابة" إن مسلسل "أبو العروسة" لم يتم الاتفاق على تصوير جزء ثالث منه حتى الآن، وأن ما يثار على مواقع التواصل الاجتماعي مجرد شائعات ربما تكون ضغوطًا من الجمهور لتصوير الجزء الثالث من المسلسل بعد أن لقي قبولاً واسعًا من قبل المصريين.

وشدد الفنان المصري على أنه تواصل مع مخرج العمل كمال منصور ومؤلف العمل هاني كمال، مؤكدا أنه لم يتم البدء في التحضير للجزء الثالث حتى الآن، لافتا إلى أن العمل لمس نقاط مهمة تمس العائلة المصرية وترك بصمة رائعة في قلوب الناس، وقد لمس ذلك من ردود أفعال المصريين في الشارع وعلى مواقع التواصل.



وأشار الفنان سيد رجب إلى إن الجمهور طلب منه جزء ثالث من العمل بأي طريقة لأنهم يشتاقون إلى استكماله ومتابعته، موضحًا أن العمل يحتاج إلى توافق بين فريق العمل وشركة الإنتاج فضلاً عن الترتيبات والتحضيرات وهل الفكرة ستقلى قبولاً أم لا حتى لا يكون هناك عودة للخلف.



مسلسل "أبوالعروسة" ينتمي إلى نوعية أعمال الـ60 حلقة، وشارك في بطولته سيد رجب، سوسن بدر، رانيا فريد شوقي، نرمين الفقي، مدحت صالح، محمد عادل، محمود حجازي، كارولين عزمي، وآخرون، ومن إخراج كمال منصور وتأليف هاني كمال.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: