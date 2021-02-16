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حليمة بولند تتلقى هدية فاخرة.. والجمهور: ثمنها يكفي لشراء 4 منازل!

منشور 16 شباط / فبراير 2021 - 12:31
حليمة بولند
حليمة بولند

لا تستطيع الإعلامية الكويتية حليمة بولند أن تشارك اي صُورة أو فيديو لها من دون أن تثير الجدل وتتصدر الحديث.

,بمناسبة عيد الحب تلقت الإعلامية الكويتية هدية فاخرة من معجب سري لم تكشف عن هويته، وكانت الهدية عبارة عن ساعة فخمة مرصعة بالألماس من ماركة Patek Philippe وصل سعرها إلى مليون ريال سعودي أي ما يعادل ربع مليون دولار أمريكي تقريباً.

من جهة أخرى، كانت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت اليوم الثلاثاء قد أصدرت خبر مفاده أنه تم إحالة إعلامية شهيرة إلى النيابة العامة بتهمة تعمدها خدش الحياء العام.

الخبر الذي انتشر بشكل كبير كانت تفاصيله غامضة ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن ملابسات الحادثة، أو حتى هوية الإعلامية الكويتية إلا أنه وبحسب التصريح انها كانت تشارك فيديوهات مثيرة للجدل وغير مناسبة للمجتمع الكويتي المحافظ بشكل شبه يومي عبر حسابها الرسمي في سناب شات.

الجمهور بدوره ربط الموضوع مباشرةً بالإعلامية الكويتية حليمة بولند التي تعتبر من أكثر الأسماء إثارةً للجدل في الكويت والوسط الخليجي، ولحد الآن لم تعلق بولند على الموضوع وتتابع مشاركة يومياتها بشكل طبيعي عبر سناب شات.

أيضاً، تم ذكر اسم حليمة في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي تصدرت عناوين الصحافة لمدة جيدة بعد أن تم تداول أسماء عدة مشاهير في عالم السوشال ميديا من بينهم "الدكتورة خلود، فرح الهادي، نهى نبيل"، والى الآن ما زالت التحقيقات مستمرة.

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