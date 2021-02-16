حليمة بولند تتلقى هدية فاخرة.. والجمهور: ثمنها يكفي لشراء 4 منازل!

لا تستطيع الإعلامية الكويتية حليمة بولند أن تشارك اي صُورة أو فيديو لها من دون أن تثير الجدل وتتصدر الحديث.

,بمناسبة عيد الحب تلقت الإعلامية الكويتية هدية فاخرة من معجب سري لم تكشف عن هويته، وكانت الهدية عبارة عن ساعة فخمة مرصعة بالألماس من ماركة Patek Philippe وصل سعرها إلى مليون ريال سعودي أي ما يعادل ربع مليون دولار أمريكي تقريباً.

حليمة بولند تحصل على هدية ساعة Patek Philippe الماس بقيمة مليون ريال من معجب سري . pic.twitter.com/4cgNcedE3K — موجز المشاهير🎥🚦 (@m_gez1) February 15, 202 وتداول الجمهور بدوره الفيديو الذي أظهر الساعة الفاخرة وارفقوا تعليقات مختلفة كان من بينها "حليمة بولند مهدينها بعيد الحب ساعة قيمتها ٤ بيوت من بيوت الحكومة اللى بالجهرة وانا مرة وحدة بس جتني هدية بهارات السعودية وصبغة للرأس". وتابع آخر "اتوقع هي اللي اهدت نفسها بس تحب تسوي لفت انتباه ..الحمدلله والشكر"، وكان هنالك تعليق "هذه هي الأشكال التي ستودي بالمجتمع للتهلكة... ولو كنت المسؤول لمنعتهم من إفساد الأجيال القادمة في سبيل تحقيق الثروة".

حليمة بولند مهدينها بعيد الحب ساعة قيمتها ٤ بيوت من بيوت الحكومة اللى بالجهرة وانا مرة وحدة بس جتنى هدية بهارات السعودية وصبخة للراس من حرمة معيض ....ترجمة الحضر صبخة الراس ..جوجل pic.twitter.com/FemP463jMm — جواهر المطيرى 🌹Jawaher (@gweher_77) February 14, 2021

من جهة أخرى، كانت إدارة الجرائم الإلكترونية في الكويت اليوم الثلاثاء قد أصدرت خبر مفاده أنه تم إحالة إعلامية شهيرة إلى النيابة العامة بتهمة تعمدها خدش الحياء العام.

الخبر الذي انتشر بشكل كبير كانت تفاصيله غامضة ولم يتم الكشف عن التفاصيل بشأن ملابسات الحادثة، أو حتى هوية الإعلامية الكويتية إلا أنه وبحسب التصريح انها كانت تشارك فيديوهات مثيرة للجدل وغير مناسبة للمجتمع الكويتي المحافظ بشكل شبه يومي عبر حسابها الرسمي في سناب شات.

عاجل | الجرائم الالكترونية تحيل أعلامية كويتية ( مشهورة ) الى النيابة بتهمة تعمدها خدش الحياء العام



- استمرت بالنشر في حسابها بـ(سناب جات) بشكل شبه يومي #المفرح_نيوز — المفرح نيوز (@Almufarreh) February 9, 2021

الجمهور بدوره ربط الموضوع مباشرةً بالإعلامية الكويتية حليمة بولند التي تعتبر من أكثر الأسماء إثارةً للجدل في الكويت والوسط الخليجي، ولحد الآن لم تعلق بولند على الموضوع وتتابع مشاركة يومياتها بشكل طبيعي عبر سناب شات.

أيضاً، تم ذكر اسم حليمة في قضية غسيل الأموال الشهيرة التي تصدرت عناوين الصحافة لمدة جيدة بعد أن تم تداول أسماء عدة مشاهير في عالم السوشال ميديا من بينهم "الدكتورة خلود، فرح الهادي، نهى نبيل"، والى الآن ما زالت التحقيقات مستمرة.

للمزيد من قسم الترفيه:

صُور حبيب مريم أوزرلي تنتشر على السوشال ميديا خطأ بسبب ابنتها.. إحداها جريئة!

الممثل الهندي سانديب يشارك فيديو مؤلم قبل انتحاره.. وما علاقة الراحل سوشانت بالموضوع؟

رهف القنون تعايد حبيبها بمناسبة عيد الحب بطريقة جريئة.. شاهد!