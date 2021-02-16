بطل مسلسل حريم السلطان "خالد أرغنتش" يستعد لاستقبال طفله الثالث!

التقطت عدسات الباباراتزي الممثلة التركية "بيرجوزار كوريل" أثناء خروجها من أحد العيادات التجميلية.

وتجمهرت الصحافة حول الممثلة ووجهت لها العديد من الأسئلة كان من بينها رغبتها بإنجاب طفل ثالث من زوجها الممثل التركي "خالد أرغنش" المعروف للعالم العربي من مسلسل "حريم السلطان".

لتعلق بـ"لطالما حلمت بمنزل مليء بالأطفال ولا مانع لدينا من إنجاب المزيد لكن إلى حد الآن لا توجد أي خطة في بالنا بخصوص هذا الموضوع"!

يذكر أن الثنائي كان قد رُزق بطفلهما الثاني منذ أقل من سنة، وعندما شاركت صُورة لها بملابس السباحة تعرضت لإنتقادات لاذعة بسبب وزنها الزائد إلا أنها لم تهتم وشاركت المزيد من الصُور من على ظهر اليخت.

أما زوجها فقد تلقى هجوم شديد منذ مدة بعد أن أبدى تعاطفه مع زميله الممثل أوزان الذي اتهم بتعنيف حبيبته وضربها بشدة لدرجة النزيف، مما اعتبره البعض تشجيعًا للعنف ضد المرأة واستشهدوا بحادثة قديمة كانت قد واجهها مع شقيقة زوجته والتي صرحت بأن خالد يظهر للناس مختلفاً عمّا هو عليه بالحقيقة وفي الواقع، متهمةً إياه في تلك التصريحات بأنه مارس العنف النفسي معها شخصياً، إذ يصرخ عليها بشكل مستمر ويسيء لها أمام الجميع.

يذكر أن الممثلة تزوجت عام 2009، ورزقت بطفلها الأول عام 2010 وأطلقا عليه اسم "علي"، أما آخر أعمالها فكان فيلم "حب واحد وحياتان" عام 2019 والذي جمعها بالممثل التركي " إنجين أكيورك" المعروف بشخصية "كريم" من مسلسل "فاطمة"، وتدور قصة العمل حول شاب يتقاطع طريقه مع عدة خيارات عاطفية، ليصبح حائرًا بين اختيار حب عابر، وحب حقيقي سيدوم للأبد، بلا أدنى فكرة أي الخيارين هو الصواب.

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