بطلة مسلسل نور ومهند بعد غياب عدة سنوات تزوجت وأصبحت أُم.. هل تغير شكلها؟

دائماً ما تشكل مواضيع الممثلين الأتراك الذي يختفون ويظهرون بعد مدة مادة دسمة للجمهور الذي يبحث عن التغيرات التي طرأت عليهم بعد سنوات.

إحدى هؤلاء الممثلات التي غابت عن الشاشة لمدة جيدة هي بانة التي أدت دور ابنة عم مهند في المسلسل التركي الناجح.

بانة واسمها الحقيقي سيفينش جلسين ابتعدت عن المجال الفني لمدة 10 سنوات تقريباً وركزت على الحياة العائلية بعد زواجها وإنجابها لطفلين.

ولم تتغير ملامح الجميلة التركية التي تبلغ الـ 42 سنة لم بتاتاً كما كانت عليه عام 2005 تقريباً وهو ما أبهر الجمهور الذي أُعجب بها منذ البداية بسبب جمالها الطبيعي.

مسلسل نور

مسلسل درامي اجتماعي تركي تمت دبلجته إلى اللغة العربية باللهجة السورية عُرض على قناة إم بي سي 4، ويتكون من 154 حلقة وفي الأصل 100 حلقة وكل حلقة 90 دقيقة، مدة تصويره عام ونصف.

انتهى عرض المسلسل بالنسخة العربية في يوم السبت 30 أغسطس 2008، حيث تم عرض الحلقتين الأخيرتين سوية، ويعتبر مسلسل نور المسلسل التركي الثالث على قائمة المسلسلات التركية المدبلجة، حيث أتى بعد عرض سنوات الضياع بمدة قصيرة وبعد مسلسل إكليل الورد الذي عرض في صيف 2007.

أما عن قصة العمل تدور في مدينة إسطنبول بعد أن تتوفى حبيبة مهند ليدخل من بعدها في دوامة الحزن ويقوم من بعدها فكري بيك جد مهند بتزويجه بنور البنت الريفية والتي أحبته في طفولتها والتي تعتبر أحد أقارب فكري بيك، في ليلة زفاف يقوم مهند بالهرب بسبب تذكره لنهال ويعود بعد عناء من البحث عنه وتدخل نور في حزن عميق ويغضب جده فكري وأمه شريفة، إلا أن الأمور تتغير لاحقاً ويبدأ إعجاب مهند بـ نور ضمن صراعات مختلفة.

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