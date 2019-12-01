روبي تشعل حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي والجمهور "إرجعي بقى".. فيديو!

انتشرت عبر مواقع التواصل الاجتماعي فيديوهات للمطربة والممثلة المصرية "روبي" من مهرجان القاهرة السينمائي الدولي وهي تؤدي أشهر أغانيها من بينها "ليه بداري كدة".

روبي التي تواجدت في الحفل الختامي للمهرجان، شاركت بوصلة غنائية لباقة من أجمل أغانيها مثل "ليه بداري كده، إنت عارف ليه، يا الرموش" وسط تفاعل كبير من الحاضرين.

وما إن انتشرت الفيديوهات عبر مواقع التواصل الاجتماعي حتى حققت مشاهدات عالية وسط تفاعل كبير من رواد السوشال ميديا الذين طالبوا الفنانة بالعودة للغناء، إذ تعتبر روبي أيقونة غنائية لجيل الـ90 الذي تربى على أعمالها الفنية.

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واختارت روبي التي لم تفقد جمالها ودلعها على حسب وصف رواد السوشل ميديا، فستان أصفر ناسبها، واكتفت بتسريحة شعر بسيطة مرفوعة للأعلى.

السمراء المصرية تعيش نشاط فني مكثف الفترة القادمة، إذ أنها ستدخل عالم السينما بـ 3 أفلام دفعة واحدة، الفيلم الأول تحت اسم "السقوط في حلم سوسن"، وتم ترشيحها بواسطة المخرج "أحمد الجندي"، إذ يتم التفاوض مع الفنانة على الأجر. أما الفيلمان الأخران فهما من نوع الاستعراضي والكوميدي ولم يتم الكشف عن التفاصيل بعد.

في نفس السياق، أفادت بعض المصادر أن روبي تسعى لطرح "ميني ألبوم" خلال نصف السنة القادمة 2020، وانها ستدخل الأستديو قريباً لتسجيل الأغاني.

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