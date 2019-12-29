بيرين سات بمشهد إباحي في مسلسلها الجديد "عطية" (صور)

انتظر جمهور بيرين سات مسلسلها الجديد "عطية" بحماس كبير، ومنذ أن تم عرضه على شبكة نتفلكس أثار جدلًا كبيرًا بسبب وجود مشاهد إباحية، أحدها تجمع بين بطلة العمل بيرين سات التي تجسد دور "عطية" و الممثل ميتين آكدولجير الذي يجسد دور خطيب "عطية".

أما المشهد الثاني الذي أثار الجدل كان مشهد إباحي آخر يجمع بين خطيب "عطية" ميتين آكدولجير وميليسا سينولسون التي جسدت دور أخت "عطية" في المسلسل.









ومن جهة أخرى فقد لاقى المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ أن تم عرضه على الشبكة يوم الجمعة في 27 ديسمبر 2019، حيث أشاد الجمهور بإتقان بيرين للدور ومهارتها في التمثيل، كما أشادوا أيضًا بمهارة من معها من النجوم الذين شاركوها التمثيل في المسلسل.

وتدور أحداث المسلسل حول "عطية" التي تعيش حياة سعيدة وهادئة مع عائلتها في إسطنبول، حتى تتوصل لاكتشاف غامض في أحد المعابد، لتتغير حياتها تدريجيًا وتجد نفسها أمام عالم لم تره من قبل.

ويذكر أن الممثلة ميليسا سينولسون هي أحد نجوم مسلسل "حب للإيجار" حيث جسدت دور "سودا ابليكجي" ابنة عم "عمر". أما عن الممثل ميتين آكدولجير فهو أحد نجوم مسلسل "المد والجزر" حيث جسد دور "أركون سيفاناوجو".

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