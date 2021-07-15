بطل مسلسل اللهيب وقبلات حميمية مع حبيبته الجديدة التي تكبره بـ 14 عاماً!

تداولت مواقع الفن التركي صُورة جريئة للممثل التركي بيركر جوفان والمعروف للعالم العربي من دوره في مسلسل اللهيب.

بيركر ذو الـ 26 عاماً ظهر في الصُور وهو يقبل حبيبته الممثلة التركية نهال يالشين والتي تكبره بـ 14 عاماً، إذ أنها تبلغ من العمر 40 عاماً تحديداً. الصُور المتداولة شكلت صدمة للجمهور لكون الممثلة كانت قد انفصلت منذ فترة قريبة عن حبيبها السابق والذي يصغرها بعدة أعوام أيضاً.

ربما الصدمة لم تتوقف على الممثلة فقط بل على الآمال التي كان الجمهور يتوقعها بين الممثل واحدى بطلات العمل والتي أدت دور "شيشيك"، إذ أن الثنائي كان لائقاً أثناء تصوير مشاهد مسلسل اللهيب كما أنهما كانا يتصدران الحديث تقريباً في كل حلقة يتم عرضها.

قصة مسلسل اللهيب!

تدور أحداث مسلسل اللهيب ضمن إطار الدراما والرومانسية يحكي المسلسل قصة ثلاث فتيات تختلف شخصياتهن كلياً عن بعضهن البعض وتتقاطع طرقهن أثناء حضورهم حفل لدعم المجتمع النسائي ليحدث انفجار ويتغير كل شيء من بعدها.

المسلسل مستوحى من المسلسل الفرنسي Le Bazar de la Charité، رؤيا والتي تؤدي دورها الممثلة التركية ديلان لم يسبق لها مقابلة الواقع الملتهب في حياتها الجميلة الرائعة , أما شخصية شيشيك والتي تؤدي دورها هازار ايرجوتشلو على وشك فقدان شخصيتها وجمالها أثناء محاولتها فتح صفحة صغيرة من السعادة لنفسها في عالمها الإيثاري , بينما البطلة الرئيسية جيمري والتي تؤدي دورها دميت افجار تحاول انقاذ ابنتها من الظلم التي تعيشه عبر زواجها من حبها الكبير. طريق الفتيات الثلاث يتقاطع مع رجل ثري يدعى شلبي والذي هو زوج جيمري ويتسم بأنه ذو شخصية صاحبة كاريزما وتتسم بالمثالية من الخارج ليكون هو الكابوس الذي سيغير حياة هؤلاء الفتيات ويحول حياتهن إلى جحيم.



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