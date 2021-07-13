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طلاق أصالة نصري للمرة الثالثة بعد زواج دام لـ 3 أشهر فقط..والجمهور يكشف السبب!

منشور 13 تمّوز / يوليو 2021 - 08:10
أصالة نصري
أصالة نصري

ضجت الصفحات الفنية بخبر طلاق الفنانة السورية أصالة نصري من بعد أشهر قليلة على زواجها من النائب المصري أحمد عبد المجيد.

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الخبر الصادم تم تداوله بشكل كبير على الرغم من أن أصالة نصري لم تعلن عن زواجها الرسمي من النائب واكتفت بتسريب الخبر وقتها عن طريق صديقها المُقرب الفنان جو رعد الذي وجها لها التهنئة وقتها بفيديو شاركه عبر حسابه الرسمي في تويتر.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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بحسب المتداول أن الطلاق وقع بعد 3 أشهر من عقد القران من دون التطرق إلى الأسباب، أما رواد السوشال ميديا فقد برروا السبب أنها لم تتخطى بعد علاقتها السابقة مع المخرج طارق العريان وأنها استعجلت بموضوع الزواج كما أنهم ربطوا التغيير في اللوك الذي خضعت له مؤخراً بصدمة الطلاق الجديدة.

أصالة نصري

طليق أصالة الثالث هو أحمد عبد المجيد وحاصل على درجة الدكتوراة في ريادة الأعمال بعنوان "أثر المتعاملين عبر وسائل التواصل الاجتماعي على نية الشراء" كما أنه دخل الانتخابات النيابية خلال سنة 2020 مرشحًا عن حزب مستقبل وطن "حزب الأغلبية".

أصالة نصري وطارق العريان!

بالعودة لـ المخرج طارق العريان طليق أصالة فقد كان قد سبب لها جرح كبير بسبب الخيانة مع ممثلة صاعدة تصغره بـ 30 عام تقريباً تدعى "نيكول سعفان"، وقد عاشت أصالة فترة عصيبة دفعتها للإستشارة النفسية من قبل المختصين لأن زواجها إنتهى بعد 14 عام تقريباً وأثمر عنه توأميها "علي وآدم"

أصالة نصري

يُذكر أن أصالة كانت متزوجة من أيمن الذهبي سابقاً وانفصلت عنه بسبب موضوع الخيانة أيضاً، وجاء الطلاق بعد زواج دام لـ 14 عام وأثمر عنه نجليها "خالد وشام".

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أصالة نصري

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