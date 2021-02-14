رهف القنون تعايد حبيبها بمناسبة عيد الحب بطريقة جريئة.. شاهد!

يشهد اليوم الرابع عشر من شهر فبراير اليوم العالمي للاحفتال بـ الفلانتين أو كما يسمى عند العرب عيد العشاق.

ولم تشأ الفتاة السعودية المثيرة للجدل رهف أن تفوت هذا اليوم من دون لفت الأنظار، ولذلك شاركت صُور لها برفقة زوجها أقل ما يتم وصفها بها بالجريئة، اذ انها ظهرت في الصُور وهي تضع لسانها على شفاه زوجها.

الصُور التي تم تداولها بشكل كبير وصفها الجمهور بعدة تعليقات كان من بينها "حتى الشيطان يستحي يوسوسلهم ذول"، وتابع آخر "طيب صملتي و جازفتي وبعتي كل شي واخرتها تقزرينها مع هذا !!! هذا اللي يقول صام صام وأفطر على بصلة"، وتابع أحدهم "الله يكون في عون اهلها اذا شافوها يارب نسالك الستر فوق الارض وتحت الارض ويوم العرض".

يذكر أن رهف كانت قد أعلنت عودتها لرفيقها ووالد ابنتها "لوفولو" عبر السوشال ميديا بعد أن أعلنت انفصالها عنه بنفس الطريقة، إذ أنها نشرت تعليقًا منذ عدة أيام أكدت فيه على انفصالها وأنها لن تسمح بانتشار الشائعات حول الأمر حيث قالت: "لمن يتساءلون عما يحدث.. أنا لم أعد في علاقة.. وسيكون عام 2021 عامًا رائعًا مليئًا بالأشياء العظيمة والسعادة والنجاح لي، أنا مو بعلاقة بعد الآن. وهذا قرارنا والأفضل لي كوني تسرعت في عمر صغير بدخولي في العلاقة بدون استعداد ولخبطة في ميولي. ما أسمح بأي إشاعات يتم نشرها".

إلا أنها عادت بعد قرار الانفصال وشاركت صُورة لحبيبها وارفقتها بتعليق "أنت بيتي، ملكي وأميرتي، العائلة هي كل شيء"!

يذكر أن رهف كانت قد تحدثت عن سبب هروبها من السعودية ولجوئها إلى كندا، وعلقت بأن وظروفها الاجتماعية والعائلية ومعاناتها جراء "الاضطهاد" والضغط الذي كان يمارس عليها ومن بينها حبسها لمدة 6 أشهر داخل غرفتها لأنها قصت شعرها بطريقة تشبه الرجال على حسب وصفها، واضافت أنها تعرضت للضرب من قبل والدتها وشقيقها لدرجة النزيف.

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