صُور حبيب مريم أوزرلي تنتشر على السوشال ميديا بالخطأ بسبب ابنتها.. احدى هذه الصُور جريئة!

تم الكشف للمرة الأولى عن صُور الحبيب الأمريكي للممثلة التركية "مريم أوزرلي" المعروفة للعالم العربي باسم "السلطانة هويام".

انتشرت الصُور عن طريق الخطأ بعد أن شاركتها ابنتها الأولى ذات الـ 7 سنوات من حبيبها الأول عبر حسابها في انستقرام، وما هي إلا لحظات حتى سارعت مريم لحذفها إلا أن سرعتها في حذف المنشور لم تمنع صُور والد ابنتها الثانية من الانتشار بشكل كبير عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وظهر الثنائي برفقة الأطفال خلال جلسة تصوير بسيطة، كما تم تداول صُور رومانسية لمريم برفقة حبيبها من داخل القارب أثناء تواجدهما على الأغلب في روما. أيضاً تم تداول صُورة جريئة لـ مريم وهي تستعد لحلاقة ذقن حبيبها الذي كان يجلس على كرسي الحلاقة.

يذكر أن مريم كانت قد أعلنت خبر ولادتها لطفلتها الثانية منذ حوالي الشهر عن طريق مشاركة مجموعة صُور من داخل المستشفى، وأظهرت الصور مريم وهي ترضع طفلتها واعتبر البعض أن الصُور جريئة خاصةً أن صدر الممثلة التركية كان مكشوفاً، فيما اعتبر البعض أن الصور طبيعية وتمثل العلاقة بين الأم وطفلها كما أنها تشجع على الرضاعة الطبيعية وأهميتها خاصةً أن هنالك الكثير من السيدات ممن يتجنبنها.

وكانت مريم قد احتفلت بعيد ميلاد ابنتها لارا السابع منذ عدة أيام، وشاركت صُور لها من حفل عيد الميلاد برفقة حبيبها الثاني وارفت الصُور بتعليق "كل عام وانتي بخير لارا..والدك ووالدتك ولي لي يحبونك كثيراً"!

وأثارت الصُور الجدل لأن الشخص الذي في الصُور ليس والد لارا الحقيقي بل حبيب مريم الثاني ووالد ابنتها الصغيرة، اذ أن والد لارا هو رجل الأعمال التركي "جان أتيش" الملقب بـرجل الأعمال الهارب بعد أن تورط بسرقة مبلغ 40 مليون ليرة تركية، أي أن السبب الوحيد لهربه لم يكن حمل مريم منه، ووقتها تم تداول تصريح لـ مريم جاء فيه "أريد الحصول على أموال، ففي النهاية لدي ابنة ولها مستقبل، فأنا بالأساس لا أتقاضى أي قرش منه ولا أنتظر منه أي شيء"، إذ أن مريم كانت قد تعرضت أيضاً للنصب من قبله بمبلغ وصل لـ ملايين الدولارات الأمريكية.

فنياً، كشفت صحيفة تركية أن أوزرلي خضعت لتجربة أداء من أجل الانضمام إلى بطولة عمل المسلسل الألماني الشهير "Dark" بالموسم الثالث والذي سيعرض عبر منصة نتفليكس العالمية.

يذكر أن مسلسلDark مسلسل درامي بقوى خارقة وتدور أحداثه في عام 2019 حيث يُثير اختفاء فتًى الفزع في سكان بلدة "فيندن"، وهي بلدة ألمانية صغيرة لها ماضٍ مأساوي وغريب، ويتسبب الطفل المفقود في رحلة بحث محمومة لأربع عائلات للحصول على إجابات، بينما يكشفون عن لغز أنهك العقول وحيّر ثلاثة أجيال.

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