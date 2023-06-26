بطل مسلسل "وادي الذئاب" نجاتي شاشماز يؤدّي مناسك الحج.. صور

يتواجد العديد من المشاهير والنجوم في مدينة مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية لأداء مناسك الحج، من بينهم الفنان التركي نجاتي شاشماز نجم مسلسل "وادي الذئاب الشهير.

نجاتي شاشماز في مكة المكرمة لتأدية مناسك الحج



تداول رواد السوشال ميديا صورة لـ نجم مسلسل وادي الذئاب "نجاتي شاشماز" رفقة أحد الأشخاص، وهما بملابس الإحرام من داخل مدينة مكة المكرمة، حيث يؤدي النجم التركي فريضة الحج.

وتفاعل الجمهور بشكل واسع مع الصور المتداولة، وأثنى عدد كبير على النجم التركي، فيما وصفه البعض بأنه أفضل نجم في تركيا نظرًا لشخصية مراد علمدار الشهيرة التي أداها في مسلسل "وادي الذئاب".

نجاتي شاشماز يستعدّ لجزء جديد من وادي الذئاب



كان النجم التركي "نجاتي شاشماز" قد أعلن خلال وقت سابق عن استعداده للبدء بتصوير جزء جديد من وادي الذئاب وذلك من خلال مقابلة صحفية.



كما أنه كشف بأن الطاقم والنجوم قد اكتملوا وسيكون عرض الجزء الجديد خلال هذا العام دون الكشف عن الموعد المحدد لعرضه.

وفي حال تم العمل على الجزء الجديد كما صرح الفنان التركي، فإنه سيكون الجزء الـ 11 من السلسلة التي حققت وما زالت تحقق نسب مشاهدة عالية جدًا في تركيا وحول العالم.

ويحظى مسلسل وادي الذئاب بشعبية كبيرة في الوطن العربي، وكان النجم نجاتي قد كشف في وقت سابق إن الجمهور لا يناديه إلا باسم شخصيته الأشهر "مراد علمدار".