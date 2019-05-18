بطن بارزة ووزن زائد يكشفان عن حمل سلمى رشيد بطفلها الأول

على الرغم من عدم الإعلان بشكل رسمي عن الحمل حتى الآن، إلّا أن الفنانة المغربية سلمى رشيد ظهرت في آخر إطلالاتها على شاشة التلفاز بوزن زائد وبطن منتفح، مما دفع البعض للتكهن والتخمين بأنها حامل بطفلها الأول.

وخلال حضورها لافتتاح أحد متاجر بيع الملابس مؤخرًا، أطلت بفستان باللون الأسود، والذي كشف عن الحمل بشكل واضح، وقام عدد كبير من روّاد مواقع التواصل بتداول صور متنوعة لها تظهر حملها، وفي منشور خاص بها شكرت جمهورها الذي يهتم بها ويتابع أخبارها بصفة دائمة ويتواجدون أينما حلت.

الجدير ذكره، أن سلمى رشيد أعلنت منذ أشهر عن زواجها، ولم تقم حتى الآن حفل الزفاف الرسمي، لذا اعتقد البعض أنها تتنوي ذلك بعد ولادة طفلها، وعلى الصعيد الفني تستعد لإصدار جديدها برفقة الفنان الجزائري موك صايب بعنوان "Ma Gazelle".

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