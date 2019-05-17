عبير صبري تعود للحجاب مجددا.. ما السبب؟

نشرت الممثلة المصرية عبير صبري، صورة لها برفقة زوجها المحامي أيمن البياع؛ حيث يتواجدان في الأراضي المقدسة لأداء مناسك العمرة.

وظهرت الممثلة المصرية في الصورة مرتدية ملابس الإحرام السوداء والحجاب، وعلقت على الصورة بموقع "إنستغرام" قائلة: "مكة والحرم النبوي.. الحمد لله.. ماشاء الله".

يذكر أن هذه هي المرة الأولى التي ترتدي فيها عبير صبري الحجاب منذ أن خلعته في 2010، إذ إن الممثلة المصرية كانت قد اعتزلت الفن في عام 2002 بسبب ارتدائها الحجاب.

وكانت عبير صبري قد عقدت قرانها على المحامي أيمن البياع بشكل مفاجئ في يوليو 2018، داخل القنصلية المصرية بالإمارات.

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