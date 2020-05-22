بعدما أبكت العالم العربي بـ مسلسل البرنس..مريم تطل برفقة محمد رمضان بإعلان خاص!

مريم هي الفتاة التي أبكت الملايين بأدائها في المسلسل الرمضاني "البرنس" إلى جانب نخبة من نجوم مصر من بينهم "محمد رمضان، أحمد زاهر، روجينا، إدوارد" وغيرهم.

مريم وإسمها الحقيقي "فريدة حسام" أطلت بإعلان العيد الخاص بشركة الإتصالات "زين" إلى جانب النجم محمد رمضان، وتمكنت من أن تتصدر حديث السوشال ميديا بأدائها السلس والبسيط في الإعلان.

يذكر أن مسلسل "البرنس" يحقق مشاهدات عالية على اليوتيوب، كما أنه يلاقي تفاعل عالي بين رواد السوشال ميديا وحتى النجوم الذين يبدون رأيهم بعد كل حلقة تعرض.

وتدور قصة العمل ضمن إطار الدراما الاجتماعية، وتبدأ بعد وفاة والدين "رضوان" ليجد نفسه متولي مسئولية الجميع ضمن حقد عائلي كبير من إخوته يصل للقتل والسجن.

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من جهة أخرى، شارك رمضان فيديو قصير وعلق عليه بـ "هل أنتم مستعدون؟"، وعلى الأغلب يستعد لعمل جديد أو بالأحرى إطلاق أغنية جديدة، إذ ان الفنان حقق نجاح كبير بمجال الغناء وتحصد أعماله الغنائية ملايين المشاهدات وكان أخرها أغنية "إنت جدع" والتي حققت أكثر من 38 مليون مشاهدة بغضون شهرين.



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