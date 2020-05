هل إستنسخت أمل بوشوشة لوك نادين نسيب نجيم..فيديو!

صدق أو لا تصدق الي بالفيديو مش نادين نسيب نجيم دي أمل بوشوشة 😶 #نادين_نسيب_نجيم #امل_بوشوشة #لبنان #عرب #مشاهير #جديد #أخبار #ستايل #فن

A post shared by البوابة (@albawabame) on May 21, 2020 at 9:30am PDT