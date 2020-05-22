هل إستنسخت أمل بوشوشة لوك نادين نسيب نجيم..فيديو!

تداول رواد السوشال ميديا فيديو للممثلة الجزائرية "أمل بوشوشة" من أخر ظهور لها والتي بدت فيه نسخة طبق الأصل عن الممثلة اللبنانية "نادين نسيب نجيم".

الجمهور لاحظ الشبه الكبير بين الممثلتين وعلق البعض أن أمل إستنسخت لوك نادين، بينما أضاف أحدهم أن عمليات التجميل هي السبب في عدم القدرة على التميز، في حين دافع البعض عن أمل وشاركوا صور قديمة لها وعلى أن جمالها طبيعي ولم تخضع للتجميل على نادين لذلك نادين هي التي تشبه أمل.

من جهة أخرى، تطل آمال بوشوشة على جمهورها خلال الموسم الرمضاني بـ مسلسل يحمل إسم "النحات" والذي يجمعها بـ الممثل السوري "باسل خياط" للمرة الثانية بعد مسلسل "الأخوة"، وتؤدي أمل دور شخصية غامضة تدعى "نوال"، وقصة حب مع شخصية "باسل".

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كما أنها تشارك كـ ضيفة شرف في مسلسل "سكر زيادة" من بطولة "نبيلة عبيد، ونادية الجندي" والذي تدور أحداثه في إطار كوميدي حول ثلاث سيدات يقعن ضحايا لعملية نصب بسبب فيلا قررن شرائها، وعليهن الآن التعايش مع الوضع الراهن في السكنى في نفس الفيلا، أو أن تحظى إحداهن دون الأخرى في الاستحواذ على الفيلا.

يذكر أن أمل كانت قد تواجدت في البرنامج الترفيهي "إغلب السقا" من بطولة الممثل المصري "أحمد السقا" والذي يدور حول سلسلة من التحديات بين السقا والضيف والفائز يكون بعدد النقاط التي يجمعها في كل تحد.

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