بعد أزمة الثعلب..إيقاف ريهام سعيد للمرة الثانية وإحالتها للتحقيق (تفاصيل)

سجلت الإعلامية المصرية ريهام سعيد نقطة سوداء ثانية وجديدة في تاريخها المهني، وذلك بعد أن صدر قرار من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام في مصر بوقف برنامجها "صبايا الخير" إلى حين انتهاء التحقيقات في الحلقة الخاصة بصيد الثعالب.

وكان نقيب الإعلاميين طارق سعدة قد أوضح أن القرار الصادر من المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام جاء فيه منع ظهور ريهام سعيد على أي وسيلة إعلامية وذلك لمخالفتها ميثاق الشرف الإعلامي ومدونة السلوك المهني، كما أن قناة النهار قدمت اعتذارًا للمشاهدين وقامت بسحب الحلقة من جميع منصات التواصل الاجتماعي.

أما بالنسبة للإعلامية المصرية ريهام سعيد ردت على القرار الذي صدر بحقها من خلال نشر فيديو من حلقة الثعالب على حسابها على إنستغرام وتركت تعليقًا: "شوفوا الحقيقة..أي حاجة من عند ربنا حلوة وخير الحمدلله"، ومن ثم قامت بإلغاء صفحتها على إنستغرام بشكل مفاجئ ولكنها عادت وفعلتها مجددًا بعد ساعات، وكأنها تحاول تمرير رسالة للجمهور أن هناك من يحاول إبعادها عن الإعلام ومحاربتها بأي وسيلة ممكنة.

الجدير بالذكر أن ريهام سعيد كان قد تم إيقافها أيضًا العام الماضي في شهر آب ومنع ظهورها في جميع وسائل الإعلام بسبب تصريحاتها المسيئة في حق مرضى السمنى ووصفها لهم بأنهم عبء على الدولة، وذلك خلال إحدى حلقات برنامجها "صبايا الخير".

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