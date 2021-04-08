سلمى أبو ضيف وانتقادات لاذعة بسبب ارتدائها للمايوه. .ومتابعة تطلب منها نفخ صدرها!

تعرضت الممثلة المصرية وعارضة الأزياء سلمى أبو ضيف لهجوم شديد من رواد السوشال ميديا بعد أن شاركت صُورة لها وهي ترتدي ملابس السباحة.

سلمى المعروف عنها ملابسها الجريئة وطريقة حياتها التي تأخذ الطابع الغربي لم تتوقع أن تتعرض للانتقادات بسبب صُورة عادية ربما بالنسبه لـ طبيعة حياتها، وكان من بين تعليقات الجمهور المتداولة: "رمضان على البواب يا سلمى..استري عمرك"

وتابع آخر "ضروري تعرفي دينك كويس يا سلومتي و تحتشمي" وجاء في تعليق إحداهن "ماتروحي تنفخي يابنتي ولا تهببي اي حاجه ف شكلك دا".

يذكر أن الممثلة كانت قد أثارت الجدل ليلة رأس السنة بعد أن شاركت صورة لها من دبي برفقة الشاب وهما يحتضنان بعض بطريقة وصفها الجمهور بالرومانسية، وما إن شاركت الصورة وقتها حتى انتشرت بشكل كبير ضمن أخبار أنها فعلاً قد خُطبت للشاب وتستعد لدخول القفص الذهبي.

بعد الجدل الكبير الذي رافق الصورة كون أن الشاب من ديانة غير مسلمة كما ادعى البعض، أطلت سلمى خلال أحد البرامج الإخبارية وأكدت أن علاقتها مع الشاب مجرد صداقة لا أكثر عمرها سنين وأن الصفحات الفنية تداولت الخبر بشكل كبير من دون الرجوع لها، مما اضطرها لاحقاً لتغيير الكابشن أو التعليق على الصورة لـ "أفضل الأصدقاء للأبد"....أما حول ديانة الشاب فقد علقت بـ "انتو من وين عرفتوا ديانتوا؟.. عشانوا أجنبي حكمتوا عليه أنه غير مسلم؟"، وختمت أبو ضيف تصريحاتها "أنا عزباء وعمري ما ارتبط قبل كده بشكل رسمي"!

وسخر وقتها الجمهور بدوره من تعليق سلمى "نحن أصدقاء فقط" لأنهم اعتبروا أن الصورة جريئة نوعاً ما ولا تناسب إطار الصداقة الذي تتحدث عنه. وعند سؤالها عن علاقتها السابقة التي جمعتها بعارض أزياء ايطالي أكدت أنها انتهت وكانت تجربة حب لا أكثر ولا أقل.

يذكر أن سلمى كانت قد انفصلت عن حبيبها خلال شهر فبراير من عام 2020 بعد أن قامت بحذف جميع الصور التي جمعتهما عبر حسابها الرسمي في إنستغرام، كما أنها وقتها قد صرحت حول حذف الصُور بـ "راحو في الأرشیف".



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