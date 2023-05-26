بعد أن وصفتها بـ(البنت دي): ميريام فارس ترد على شيرين عبد الوهاب

البوابة-ردت الفنانة ميريام فارس على إشادة شيرين عبد الوهاب بها في برنامج (كاربول كاريوكي بالعربي)، حيث أعادت نشر الفيديو عبر موقع التغريدات (تويتر). و أعادت ميريام فارس نشر الفيديو من اللقاء، وكتبت: (انشالله دايماً بشوفك سعيدة والضحكة على وجهك).

وكانت شيرين عبد الوهاب قالت عن ميريام فارس: (مجتهدة جدا، وأحبها وأحس أنها Barbie، إيه اللي مش بحبه فيها؟ معرفهاش كويس عشان أقول لك إيه الوحش اللي عندها، لكن البنت دي في حالها ومجتهدة جدا، وشاطرة جدا مش عايزة كلمة البنت دي تتفهم غلط، كلنا بنات).

من جهة أخرى، نشرت الفنانة ميريام فارس صورا جديدة عبر حسابها الخاص على تطبيق (انستغرام)، وظهرت من خلالها بفستان طويل باللون الفضي من دون أكمام، ووصفه بعض المتابعين بأنه (غريب).

