بعد أولى جلسات التحقيق معه: هكذا دعمت نانسي عجرم زوجها

نشرت الفنانة نانسى عجرم صورة عبر حسابها على (تويتر)، تشير فيها بعلامة النصر، وهو ما جعل الجمهور يربط الأمر، مع بدء أولى جلسات التحقيقات مع زوجها فادى الهاشم، فى قضية اتهامه بقتل الشاب السورى مقتحم الفيلا محمد الموسى، حسب موقع صدى البلد.

وكان قد كشف تقرير الطبيب الشرعي، أماكن إصابة القتيل، وأكد وأن الطلقات جميعها من مسدس حربي، وأسفرت عن وفاة الشاب.

وقررت القاضية عون التوسع بالتحقيق والاستماع مجددا لأقوال زوج الفنانة، فادي الهاشم، وتفريغ الهواتف المحمولة التابعة للقتيل والمدعى عليه والعمال في منزل المدعى عليه.

كما قررت سحب جميع الكاميرات الموجودة داخل المنزل والتي توضح مكان حصول الجريمة بالتحديد.