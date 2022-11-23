حسين فهمي يحرج بوسي شلبي افتتاح القاهرة و يصالها في ختامه!

أقيم أمس حفل ختام مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ44، وظهرت الإعلامية بوسي شلبي برفقة الفنان حسين فهمي بعد تصالحهما.

و كان الفنان الكبير حسين فهمي، رئيس مهرجان القاهرة السينمائي قد أحرج الإعلامية خلال تواجدهما على السجادة الحمراء لحفل افتتاح مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44.

وطلبت بوسي منه التصوير على السجادة الحمراء، ولكنه رفض طلبها مسرعا بصحبة زوجته دون التصوير معه.

ويرر الفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، تفاصيل أزمته مع الاعلامية بوسي شلبي، مؤكدًا أن الأمر جاء بسبب رغبتها في التصوير معه، و أنه طلب منها عدم استخدام الهاتف خلال حضورها المهرجان، لافتًا إلى أنها جاءت للمهرجان و بحوزتها الهاتف.