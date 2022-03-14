بعد شائعات زواجهما سرًا.. أنغام وحسين فهمي يردان على طريقتهما الخاصة!

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي شائعة زواج الفنانة المصرية أنغام سرًا من الممثل المصري حسين فهمي، وهو أمر نفته الفنانة بشكل واضح وصريح.

وقد تعاملت أنغام مع شائعات زواجها سرًا بالضحك وسخرت من مروجي هذه الادعاءات، فلم تتعامل مع الموضوع كما تعاملت مع الشائعات التي لاحقتها سابقًا بشأن زواجها سرًا من قائد فرقتها الموسيقية هاني فرحات والمخرج المصري مجدي الهواري، الزوج السابق للفنانة غادة عادل.

خلال حفلها الأخير في دولة الكويت، توجَّه أحد المراسلين لسؤالها حول رد فعلها بشأن شائعات زواجها من حسين فهمي، لترد: "ضحكت".

حسين فهمي يرد على شائعة زواجه من أنغام بطريقة غير مباشرة



حضر حسين فهمي فعاليات مهرجان الأقصر برفقة زوجته ناهد محرم من أجل تكريمه؛ الأمر الذي اعتبره رواد مواقع التواصل الاجتماعي ردًا غير مباشر منه على شائعات زواجه من أنغام.



