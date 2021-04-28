بعد إساءته لاسماعيل يس..محمد رمضان يثير الجدل مجددًا وينشر فيديو ساخر عن العندليب!

بعد غضب الجمهور من الإساءة التي مسّت الفنان الراحل اسماعيل يس في مسلسل "موسى"، استمر الفنان محمد رمضان على نفس النهج وأثار الجدل من جديد من خلال إعادة نشره لمقطع فيديو على تويتر من إحدى المشاهد التي تجسد شخصية عبد الحليم حافظ بطريقة ساخرة وتحديدًا في فيلم "سمير وشهير وبهير".

ونشر محمد رمضان أيضًا الرأي الخاص بصاحب الحساب الذي نشر فيديو العندليب، حيث قال: " سخرية في حق عبد الحليم حافظ حصلت له في عمل سينمائي مصري، عملوا له تاتو في دراعه ولم نسمع أي أحد خرج لدفاع عن عبد الحليم".

وتابع الحساب الذي أعاد رمضان نشر تعليقه على حسابه الرسمي على موقع "تويتر": "يعني عبد الحليم ليست له قيمة، هذا يوضح أن الهجوم المقصود منه محمد رمضان فقط وليس حبا في إسماعيل يس".

سخرية في حق عبد الحليم حافظ حصلت له في عمل سينمائي مصري عملو له تاتو في دراعه لم نسمع أي أحد خرج لدفاع عن عبد الحليم الله يعني عبد الحليم ليست له قيمة هذا يوضح أن الهجوم المقصود منه محمد رمضان فقط و ليس حبا في إسماعيل يس #مسلسل_موسى #محمد_رمضان #موسى #اسماعيل_ياسين pic.twitter.com/ydmhgSK19N — oliviermelomane (@oliviermelomane) April 26, 2021

واعتبر رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن إعادة نشر رمضان لهذا المقطع الساخر من الفنان الراحل عبد الحليم حافظ هو ليس إلّا استمرار لمسلسل إساءته للرموز الفنية.

الجديربالذكر أنه خلال أحداث الحلقة الـ 12 من مسلسل "موسى"، ظهر الفنان الراحل إسماعيل يس خلال أحد المشاهد، وهو ما جسده الفنان الشاب عبدالرحمن أبو ليلة.

وخلال المشهد، ظهر إسماعيل يس وهو يتعرض للسخرية من موسى، الذي يجسده الفنان محمد رمضان، كما بدا أنه طماع، من منطلق شرائه لبعض المنتجات، مع رغبة في التهرب من دفع قيمتها.

للمزيد من قسم الترفيه اقرأ أيضًا: