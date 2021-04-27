الموت يفجع ياسمين صبري...وأحمد أبو هشيمة يُؤكد!

فُجعت الممثلة المصرية ياسمين صبري بخبر وفاة جدتها من طرف والدتها والتي وصفتها بـ "أمها الثانية" التي ربتها منذ الطفولة.

ياسمين شاركت الخبر بتغريدة جاء فيها "توفيت اليوم جدتي كريمة وامي الثانية التي ربتني...إنا لله وانا اليه راجعون...البقاء والدوام لله"..... أما زوجها رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة فقد علق بـ "توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة كريمة السيد سليمان جدة زوجتي.. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته .. إنا لله و إنا اليه راجعون".

توفيت اليوم جدتي كريمة وامي الثانية التي ربتني.



إنا لله وانا اليه راجعون. البقاء والدوام لله. — Yasmine Sabri (@yasminesabri) April 27, 2021

توفيت إلى رحمة الله تعالى السيدة كريمة السيد سليمان جدة زوجتي.. رحمها الله وغفر لها وأسكنها فسيح جناته .. إنا لله و إنا اليه راجعون. — Ahmed Abou Hashima (@AhmedAbuHashima) April 27, 2021

يذكر أن اسم الممثلة المصرية ياسمين صبري كان قد تصدر الترند عبر تويتر بعد تداول صُور جديدة لها كانت قد شاركتها عبر حسابها في إنستغرام. وأظهرت الصُور الجديدة ياسمين بلوك غير معتاد بدت فيه نسخة عن كيم كارداشيان مشهورة برامج الواقع والبعض شبهها بـ خبيرة المكياج هدى قطان وكانت التعليقات المتداولة كالتالي:

" ياسمين نجيم بيوتي كارديشيان"...وتابع آخر "حسبالي هدى بيوتي"..وأضاف آخر "ياسمين قبل كانت احلى شفيها استخفت وصايره تستنسخ غيرها".

من جهة أخرى، شاركت ياسمين في إعلان خاص بإحدى شركات الإتصال المصرية إلى جانب الممثل أحمد أمين ضمن حملات شهر رمضان، أما فيما يتعلق بالتمثيل فقررت الممثلة أن تأخذ استراحة هذه السنة من الأعمال الرمضانية واكتفت بظهورها بحملات دعائية لصالح ماركات عالمية.

وقد تم تداول أخبار أن زوجها رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة هو السبب مما دفعه للتحدث عن حقيقة تدخله في اختيارات زوجته الفنانة ياسمين صبري الفنية وإبعادها عن التمثيل بمداخلة هاتفية أكد فيها أن زوجته تختار اتجاهاتها الفنية حسب حريتها. وتابع أبو هشيمة "باختصار ياسمين بتمثل ماركات عالمية وعندها عقود من قبل الجواز عشان الواحد يقول الحق وهي الوحيدة العربية في الشرق الأوسط .. دي حاجه حلوة جدًا أنها مصرية وعربية تمثل براندات عالمية".

قصة مسلسل فرصة ثانية!

يذكر أن آخر أعمال ياسمين كانت خلال الموسم الرمضاني 2020 بمسلسل "فرصة ثانية" الذي جمعها بعدة وجوه من بينهم أحمد مجدي، آيتن عامر، هبة مجدي، دياب، ودارت قصة العمل حول فتاة تدعى ملك تفقد ذاكرتها بعد وقوع حادث أليم لها بسبب صدمتها في خطيبها زياد وخيانته لها ليحاول الأخير مجدداً أن يعيد مكانته في قلبها مجدداً مستغلاً فقدان الذاكرة.

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