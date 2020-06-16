بعد إعلانه عن إصابته بفيروس كورونا..مصطفى درويش يكشف عن حالته الصحية: "الوضع إلى أسوأ"!

كشف الفنان المصري مصطفى درويش خلال الأيام الماضية عن إصابته بفيروس كورونا المستجد، وأثار قلق محبيه خاصة بعد أن قال لهم عبر حسابه على موقع فيسبوك أن حالته الصحية من سيء لأسوء وكتب: "الوضع من سيء لأسوء..يا رب".

وكان الفنان مصطفى درويش قد طالب متابعيه عبر حسابه على "إنستغرام" بالدعاء له بعد إعلان إصابته بفيروس كورونا المستجد، قائلاً: "هتعدي بإذن الله بفضل دعواتكم"، في حين دعمه عدد كبير من نجوم الفن، فكتب أحمد السعدني: "ألف سلامه يا درش خير إن شاء الله"، وعلقت آيتن عامر: "سلامتك يا مصطفى هتعدي طبعاً بإذن الله".

وأضاف "درويش"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، إن لديه ثقة كبيرة في الله سبحانه وتعالى في تجاوز هذه المحنة، وتابع: "إن شاء تعدي على خير.. ربنا كتبها لينا وهتعدي.. أنا جامد جداً في المواقف دي".

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