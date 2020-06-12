خبر وفاة الشيف الأردنية منال العالم يتصدر الحديث..ما القصة!

ضجت مواقع التواصل الإجتماعي بخبر وفاة الشيف الأردنية "منال العالم" عن عمر يناهز الـ 57 بسبب وعكة صحية مفاجئة كما أفادت المصادر.

منال لم تنتظر وأطلت مباشرةً بـ لايف عبر حسابها في انستجرام واستنكرت الموضوع وأبدت غضبها من مروجي الإشاعات.

يذكر أن منال كانت قد خسرت إبنتها "سمر" منذ مدة بعد صراع مع سرطان الدم عن عمر يناهز الـ 24 عاماً.

نبذة عن منال العالم:

طباخة أردنية درست (ليسانس في علم النفس عام 1981 كلية الآداب جامعة عين شمس)، منذ عام 1983 إلى الآن شاركت في إعلانات المواد الغذائية من بينها – الحملة الإعلانية أرز إنديا جيت – والتي هي عبارة عن دعايات خارجية على شكل بوسترات على الطرقات، كما أنها كانت ضمن عدة لجان للطبخ بحكم مهارتها التي تمتلكها.

كما أنها أصدرت كتاب طبخ بـ إسمها ولديها برنامج مطبخ منال العالم الذي يعتبر المصدر الأول لوصفات الطبخ.

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