بعد إنكاره الزواج منها..المذيعة ياسمين الخطيب تحرج المخرج خالد يوسف بهذه الصور!

صورة متداولة فضحت الزواج السري بين ياسمين الخطيب والمخرج خالد يوسف

تصدرت يوم أمس صورة جمعت المذيعة المصرية ياسمين الخطيب والمخرج والبرلماني خالد يوسف محرك البحث الشهير جوجل، وعلى إثره خرج كل من أصحاب العلاقة بتصريحات بين إنكار وبين اعتراف، إلّا أن اليوم قررت ياسمين أن تحسم الأمور وشاركت ألبوم صور كان كفيلًا بأن ينهي الجدل واللغط حول الأمر.

وفي التفاصيل، كتبت ياسمين الخطيب عبر حسابها على فيسبوك معلّقةً على ألبوم صور جمعتها مع طليقها المخرج خالد يوسف وقالت: " ‫مع استغرابي الشديد من هذه الضجة المفتعلة، بسبب صورة تجمعني بزوجي السابق خالد يوسف، إلا أن الملاحظ هو إختيار تلك الصورة بالذات، رغم أن ألبوم صور هذه الصفحة التي انطوت من حياتي، كان فيه الكثير مما يمكن نشره. مع التأكيد أني خرجت من هذه المرحلة، غير نادمة عليها ولا معتزة بها".

من ناحية أخرى، كانت تصريحات المخرج خالد يوسف يوم أمس فيها نوع من عدم الرضا على ما تم تناقله وكأنه يحاول أن يخرج بأقل الخسائر، حيث كتب عبر حسابه على موقع التواصل وقال: "تعودت على حملات ممنهجة وإشاعات مغرضة، وقد كنت قد أعلنت من قبل أنني لن أرد على هذه الحملات، وأنا وعائلتي أكبر من ذلك كله".