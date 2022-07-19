بعد إهانة والده له.. سليمان رزق يرد "رجاءً لا حدا يتدخل"

ردَّ الفنان السوري سليمان رزق على إهانة والده المخرج الكبير، يوسف رزق، حينما وصفه الأخير بـ"الفاشل"، بعد طلبه الزواج من النجمة الأمريكية أنجلينا جولي.

سليمان رزق يرد على إهانة والده يوسف زرق

ونشر سليمان رزق عبر حسابه على إنستغرام منشور يعيد من خلاله مشاركة منشور والده المهين، مُطالبًا المتابعين بعد التدخل في شؤونه الخاصة بوالده، وكتب: "بيني وبين أبي رجاءا لا حدا يتدخل..كلام الأستاذ يوسف رزق عني ما بيقلل من قيمتي ولا من قيمتو كفنان.. بالنهاية هو المخرج يوسف رزق يلي كل العالم كبرت على مسلسلاتو.. اذا حكى عن حدا بترتفع قيمتو".

وعاد للإشارة إلى لرغبته بالزواج من أنجلينا أو أن يكون طفلها المتبنى، قائلًا بسخرية: "لكن عندي رد.. ما رح شيل الحفوضة إلا لتتبناني انجلينا".

يوسف رزق يهين نجله سليمان رزق

وكان سليمان رزق قد أهان نجله بمنشور شاركه عبر حسابه في "فيسبوك"، كتب فيه: "بدك أنجلينا جولي يا روح أمك مو لنشلك الحفوضه ونفطمك.. كلو فاشل فيه من غير مظلة يوسف رزق وعبائته".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق يوسف سليمان، مُستهجنين طريقته بالرد، فأبدى أحد المستخدمين غضبه من أسلوبه، مُعلقًا: "شو هل زلمة الي كلو مشاكل وعم يقلل قيمت الكل للاسف رغم انه مخرج والمفروض متعلم بس اسلوبه بقمت الجهل للاسف".

وعلَّق آخر مدافعًا: "صح كلامو الزلمة لي عم تعلقو عليه تعليقات سلبية مية مية بدون يوسف شو بيسوا هو ولاغيرو لواحد لايطلع اعلى من. مستواه منشان ماتنقرف رقبتو❤️كيف لو كان بمستوا تيم حسن".

سليمان رزق يطلب يد أنجلينا جولي للزواج

وكان سليمان رزق قد شارك متابعيه عبر حسابه على موقع إنستغرام مقطع فيديو له، مُعربًا عن رغبته في الزواج من جولي، وقال: "موافقة أمي إني أتزوج أنجلينا جولي، بدي موافقتك طبعًا قبل ما أتزوجها"، لترد عليه والدته أماني والي واضعةً شروطها الخاصة، موضحةً أنها توافق على زواجهما في حال تركت النجمة أطفالها عند طليقها النجم الأمريكي براد بيت.

وأضاف قائلًا: "هل توافقي على الزواج مني، بغض النظر عن فارق العمر لأنه الحب ما بعرف عمر”.

وتابع: "بدها الناس تقول لا بلا مسخرة، لا ما عم اتمسخر بدنا نوصل لأنجلينا جولي بمساعدة الشعب السوري جميًعا“؛ لاسيما أنها انفصلت عن زوجها النجم الأمريكي براد بيت.

ووجه سليمان كلامه لبراد، قائلًا: "يفضل حبيب يفضل عرفت ماشي لا تحط راسك براسي.. في فرصة ليش لا، بجوز تتبناني شو ما كان يكون المهم كون معها”.