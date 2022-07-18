المخرج يوسف رزق يتهم ابنه بالاعتداء عليه.. ويسخر لطلبه الزواج من أنجلينا جولي

تصدر اسم الفنان السوري، سليمان رزق ، محرك البحث "غوغل" قبل عدة أسابيع، عقب طلبه يد النجمة الأمريكية العالمية، أنجلينا جولي، للزواج.

وبعد أكثر من أسبوع على الحادثة، سخر والده المخرج السوري، يوسف رزق ، من طلبه، وشارك منشور عبر حسابه في "فيسبوك"، كتب فيه: "بدك أنجلينا جولي يا روح أمك مو لنشلك الحفوضه ونفطمك.. كلو فاشل فيه من غير مظلة يوسف رزق وعبائته".

وتفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي مع تعليق يوسف سليمان، مُستهجنين طريقته بالرد، فأبدى أحد المستخدمين غضبه من أسلوبه، مُعلقًا: "شو هل زلمة الي كلو مشاكل وعم يقلل قيمت الكل للاسف رغم انه مخرج والمفروض متعلم بس اسلوبه بقمت الجهل للاسف".

وعلَّق آخر: "صح كلامو الزلمة لي عم تعلقو عليه تعليقات سلبية مية مية بدون يوسف شو بيسوا هو ولاغيرو لواحد لايطلع اعلى من. مستواه منشان ماتنقرف رقبتو❤️كيف لو كان بمستوا تيم حسن".

وأثار يوسف رزق تساؤلات متابعيه بعد نشره صورة لقدمه، مُشيرًا إلى أنه تعرض للإيذاء من ابنه بعد مشادة كلامية جمعتهما، وكتب: "بتعتقدوا متل مايدعي أبني وقعت.. الحقيقه مختلفه تماما.. زارني ولم أعلم السبب وحين أحتد الحوار بيننا دفعني ووقعت في المطبخ حيث أقوم بتحضير شراب له هذا حقيقة ما حصل.. في إيذاء والده.. وا حسرتاه".

وانقسمت ردود الأفعال بين مصدق ومكذب، فمنهم من رأى أنه ترويج لعمل فني جديد، والبعض الآخر يعتقد أن سليمان يعتدي على والده المخرج، فكتبت إحداهن: "شوبدك تعمل استاذ بضل ابنك الله يحسن اخلاقه".

بينما كتب أحدهم ساخرًا: "يعني شو مستني تطلع خلفتكن..الشرح يطووول"، وأضافت أخرى "في حدا بفشي اسرار العيلة مافي شي اسمو خصوصيات عندكون".

سليمان رزق يطلب يد أنجلينا جولي للزواج

وكان سليمان رزق قد شارك متابعيه عبر حسابه على موقع إنستغرام مقطع فيديو له، مُعربًا عن رغبته في الزواج من جولي، وقال: "موافقة أمي إني أتزوج أنجلينا جولي، بدي موافقتك طبعًا قبل ما أتزوجها"، لترد عليه والدته أماني والي واضعةً شروطها الخاصة، موضحةً أنها توافق على زواجهما في حال تركت النجمة أطفالها عند طليقها النجم الأمريكي براد بيت.

وأضاف قائلًا: "هل توافقي على الزواج مني، بغض النظر عن فارق العمر لأنه الحب ما بعرف عمر”.

وتابع: "بدها الناس تقول لا بلا مسخرة، لا ما عم اتمسخر بدنا نوصل لأنجلينا جولي بمساعدة الشعب السوري جميًعا“؛ لاسيما أنها انفصلت عن زوجها النجم الأمريكي براد بيت.

ووجه سليما كلامه لبراد، قائلًا: "يفضل حبيب يفضل عرفت ماشي لا تحط راسك براسي.. في فرصة ليش لا، بجوز تتبناني شو ما كان يكون المهم كون معها”.



