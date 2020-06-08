بعد اتهامها بنشر كورونا في الوسط الفني..ريهام حجاج ترد: "من فضلكم كفاية إشاعات"!

خرجت الفنانة المصرية ريهام حجاج عن صمتها خلال الأيام الماضية، وردت على كل الاتهامات التي أكدت بأنها المسؤولة عن نشر فيروس كورونا في الوسط الفني بسبب حفل أقامته في الجونة بحسب ما تم تناقله في الآونة الأخيرة.

وفي منشور لها عبر إنستغرام، نشرت ريهام حجاج مقطع فيديو لمداخلة هاتفية لها في أحد البرامج للرد والتوضيح، وكانت قد كتبت في منشور آخر وقالت: "أرجو عدم نشر الإشاعات والأكاذيب، لم أقم أي حفلات لا أنا ولا زوجي رجل الأعمال محمد حلاوة، ولم يدخل منزلنا أحد".

وتابعت مؤكدة بأنها في حالة صحية جيدة ولا تشكو من شيء ولا حتى عائلتها تشكو من أي أعراض، وقالت: "أنا وأسرتي بصحة جيدة الحمدلله، من فضلكم كفاية إشاعات".

على الصعيد الفني، يذكر أن الفنانة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى بمسلسل "لما كنا صغيرين"، وشاركها البطولة النجمين الكبيرين خالد االنبوي ومحمود حميدة ونسرين أمين وكريم قاسم ومحمود حجازى وهاني عادل وآخرين، من تأليف أيمن سلامة، وإنتاج أحمد عبد العاطى، وإخراج محمد علي.

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