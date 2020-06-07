إنعام سالوسة تتربع على عرش الترند بصورة نادرة من حفل زفافها

تصدّر اسم الفنانة المصرية القديرة إنعام سالوسة محركات البحث على موقع غوغل في مصر وعدد من الدول العربية، وذلك بعد أن تداول النشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صورة نادرة لها من حفل زفافها.

وظهرت الفنانة إنعام سالوسة في الصورة برفقة زوجها المخرج المسرحي سمير العصفوري، وحازت على إعجاب الجمهور بشكل كبير، حيث أشاد الجميع بتلك الأيام الخوالي التي كانت فيها البساطة عنوانًا للجمال، وليس كما هو الحال الآن حيث أغلب النجمات في الوسط الفني على الأقل خضعن لعملية تجميل واحدة أو اثنتين ولم تعد الامور على ما كانت عليه.





يشار إلى أن الفنانة إنعام سالوسة نالت إعجاب الجمهور بشكل كبير أيضًا، وذلك من خلال الدور الذي قدمته في موسم رمضان 2020 في مسلسل "الفتوة" مع الفنان ياسر جلال، وتصدّرت في مشهد موتها ترند غوغل وذلك بسبب الأداء المميز الذي دفع الجمهور للبكاء وقتها.

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