بعد اتهامه بـ(التطبيع): إلغاء حفلات محمد منير في فلسطين

ساد إرباك خلال الساعات الـ 24 الماضية مذ إعلان الفنان المصري محمد منير عزمه على اقامة 4 حفلات داخل الأراضي الفلسطينية المحتلة، برفقة فنانين عالميين، لتكشف تقارير مصرية لاحقا عن أنه تم إلغاء الجولة للفنان (لأسباب امتنع عن توضيحها) منير، رافضا أي تأويلات خاطئة يروجها بعضهم، بحسب تصريحاته لصحيفة (المصري اليوم).

وتابع، مشيرا إلى أن (الخطوة كانت تهدف إلى إدخال البهجة والفرحة على قلوب الشعب الفلسطيني).

هذه التصريحات أثارت استنكار محبي منير، الذين تساءل بعضهم إن كان سيدخل إلى فلسطين بختم (إسرائيلي) على جواز سفره.

الإجابة جاءت على لسان أمين صندوق نقابة المهن الموسيقية خالد بيومي الذي قال إنه (ليس هناك ما يمنع إقامة حفلات في فلسطين ودخولها بالشكل الشرعي وبالنسبة لنا فأهلاً بها، فالفلسطينون أشقاؤنا وفرحتهم من فرحتنا، ودائماً ما نحرص على مشاركتنا لهم في كل شيء يحدث).

وعن طريقة دخول فلسطين، سواء بالختم (الإسرائيلي) أو من دونه فقال بيومي: (محمد منير فنان كبير يعلم قيمة نفسه وبلده وقيمة من يذهب إليهم)، مضيفاً (محمد منير تاريخ كبير، وأعتقد أنه لن يخالف قيمة تاريخه أو يجازف بجمهوره بدخول فلسطين بختم إسرائيل، هذا الخطأ من الممكن أن يضعه في إحراج).

يشار إلى أن محمد منير نعافى ألمت به في شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، دخل على أثرها المستشفى، وذلك بسبب شعوره بالإجهاد أثناء تكثيف عمله للانتهاء من تسجيل أحدث ألبوماته الغنائية (باب الجمال)، الذي يضم 5 أغنيات فقط.