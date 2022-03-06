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رهف القحطاني تجري عملية تجميل.. بعد فترة من تعرضها للتنمر

منشور 06 آذار / مارس 2022 - 11:47
رهف القحطاني
رهف القحطاني

اثارت نجمة السوشال ميديا السعودية "رهف القحطاني" جدلاً كبيرا على مواقع التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة، خاصة بعد فيديو دعائي للعطور في المملكة العربية السعودية الذي وصف بالجريء وتسبب باطلاق حملة ضدها من أجل محاسبتها

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رهف القحطاني تجري عملية تجميل لأنفها

نشرت الناشطة السعودية "رهف القحطاني" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "سناب شات" وموقع التواصل الاجتماعي "انستغرام"، استعرضت فيه شكل أنفها الجديد.

وظهرت رهف في مقطع الفيديو حيث أصبح شكلها نختلف بعد عملية تجميلية أجرتها في أنفها وأصبح بحجم أصغر، وأكّدت رهف بأنها لم تحصل على النتيجة النهائية بعد العملية لأنها أنفها ما يزال متوّرمًا من العملية والكدمات التي حوله.

وقالت رهف في الفيديو المنشور: "وجهي كثير منتفخ علشان الجبيرة على خشمي، سويت خشم يجنن الخشم خيال مرة عجبني وألف مبروك عليّ".

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ردة فعل الجمهور على رهف القحطاني

تفاعل عدد كبير من متابعينها على مقطع الفيديو فانقسم الجمهور ما بين من تمنى لها السلامة والصحة، وما بين منقدين اجرائها العملية، وتساءل البعض هل تسبب التنمر الذي تعرضت له نجمة السوشال ميديا في وقت سابق، حيث كان العديد من الجمهور قد سخر من شكل انفها وفمها، بان تتخذ رهف القحطاني الشهيرة بـ "وذ نكهة" قرار اجراء عملية التجميل

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