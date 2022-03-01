رهف القحطاني تثير استياء متابعينها بعد اعلان جريء للعطور

أثارت نجمة السوشال ميديا السعودية "رهف القحطاني" جدلاً كبيراً بعد نشرها فيديو اعلاني لأحد عطورها الموجود في المعرض المقام في العاصمة الرياض في المملكة العربية السعودية.

رهف القحطاني تثير استياء الجمهور

نشرت الناشطة السعودية الشهيرة بلقب "وذ نكهة" مقطع فيديو عبر حسابها الخاص على "تيك توك" اعلان لأحد عطورها حيث وصفت عطر السيدات بعبارة " مثير".



وخلال حديثها في مقطع الفيديو وجّهت كلامها إلى الفتيات اللواتي اعمارهن أكبر من 17 عام وكشفت لهن بان هذا العطر مميّز وخاص لجذب الرجال.

بينما وجهّت كلامها للنساء المتزوجات ونصحتهن بشراء العطر والذي وصفته بعبارة "مثير وسكسي" حتى لا يبتعد عنها زوجها، حيث المحت للعلاقة الزوجية بتقدميها نصيحة للمتزوجات بوضع العطر بعد الساعة الـ 12 ليلًا

هناك أشخاص يجب ألا نمنحهم أكبر من حجمهم كي لا نخسر الكثير من حجمنا ..!



.

.#رهف_القحطاني #معرض_العطور pic.twitter.com/ZA494epjks — إنسان (@inssan2) March 1, 2022

ردة فعل المتابعين حول اعلان رهف القحطاني

أثار اعلان نجمة السوشال ميديا السعودية سخرية العديد من المتابعين الذين توجّهوا للتعليق على الفيديو، فمنهم من قال: "شفتوا أولها قالت سكسي وبعدين حست انها غلطت وقالت مثير بعدين ما اقنتنعت وقالت بعد 12 بليل يعني اعلان متعوب عليه سوّد الله وجهكن الله يفشلك الفلوس مو كل شي".

بينما أكّد متابعون آخرون بان رهف القحطاني يجب أن تحاسب بتهمة خدش الحياء العام، فقال احدهم: "يعني وزارة التجارة والنيابة العامة شوفوا شغلكم مع رهف القحطاني في اعلانها للعطور لانها تقول عبارات فوق 18"