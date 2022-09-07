كندة علوش تتحدث عن زيادة وزنها.. وتشكر الصحفي الذي صور رومنسيتها



أشعل مقطع فيديو وثَّق لحظة عاطفية جمعت كندة علوش وزوجها الفنان المصري عمرو يوسف مواقع التواصل الاجتماعي، بعدما ظهرت الأولى وهي تنادي زوجها لالتقاط صورة برفقتها على السجادة الحمراء في مهرجان فينيسا السينمائي.

كندة علوش تتحدث عن صورتها الرومانسية مع عمرو يوسف

وخلال حديث لها في برنامج "الحكاية" مع الإعلامية المصرية لميس الحديدي، كشفت كندة علوش كواليس الفيديو الرومانسي الذي جمعها بزوجها، مُعربة عن سعادتها لتوثيق مثل هذه اللحظة العاطفية، بدلًا من تسليط الضوء بشكل دائم على هفوات المشاهير وزلاتهم أمام الكاميرات.

وأوضحت أنها لم تركز على المشهد، بل كانت توَّد مناداة عمرو، الذي وقف بعيدًا، من أجل التقاط الصورة إلى جانبها، لاسيما أنه لم يرد التدخل باعتبار أن التصوير يخص طاقم فيلم "نزوح".

ولفتت إلى أنها لم تكن تدرك مقدار التعب الذي كانت به، لتتكئ على كتف زوجها حال وقوفه إلى جانبها.

كندة علوش تتحدث عن تخوفاتها من وزنها الزائد

وتحدتث علوش عن تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مُشيدةً بفكاهة المصريين وتعليقاتهم الإيجابية، في حين تطرقت للتعليقات السلبية بخصوص زيادة وزنها 10 لـ15 كيلو غراما بعد ولادة ابنها "كريم"، مُشيرةً إلى بعض الأمهات بمقدورهن العودة إلى وزنهن بسرعة، في حين لم تقدر هي إلى الآن من إنقاص وزنها.

وأعربت عن تخوفاتها من حضور المهرجان بسبب وزنها، إلَّا أنها قررت اتخاذ القرار والذهاب.

كندة علوش عن دعم عمرو يوسف لها

وكشفت الفنانة السورية أنها لم تكن لتتخذ خطوة الحضور لمهرجان فينيسا السينمائي لولا تشجيع زوجها ودعمه إياها، وقالت: ": "أول ما قالولى إن فيلم نزوح تم اختياره للعرض أول رد قلته باعتذر؛ لأنى فى ظرف لا يسمح بذلك، ولما كنت قاعدة بدردش مع زوجى عمرو يوسف قال لى إنتى تعبتى أوى فى الفيلم ده، وكنتى مرهقة أوى وأصبتى بكورونا أثناء تصويره والظروف المحيطة به كلها مرهقة، فقال لى مش كل شوية سيعرض فيلم ليك فى مهرجان هما يومين وأنا هاجى معاكى".

وأضافت كندة علوش: "تشجيعه فرق معايا ولولاه كنت سأرفض وحضور والدته ووالدتى سندنى جدا، ولما رحت ولقيت الحفاوة انبسطت وعدت فرحانة وفى غاية السعادة".

