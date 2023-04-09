بعد ارتدائها الحجاب.. هلا يماني تصرح "الفن كان على زمن الرسول"

حلَّت الفنانة السورية المعتزلة هلا يماني في برنامج "يلا تريند" مع الإعلامي عطية عوض، تطرقت فيه للحديث عن سبب اعتزالها الفن وارتدائها الحجاب، ورأيها بالانتقادات التي تواجهها حول أن خطوته المفاجئة من أجل زيادة شهرتها على منصة "تيك توك".

هلا يماني وقرار ارتدائها الحجاب

خلال الحوار، أوضحت هلا يماني أنها قررت ارتداء الحجاب في ثالث أيام رمضان المبارك، حيث نزلت إلى جارتها وطلبت إعارتها مجموعة من الشالات لعدم امتلاكها واحد، لافتةً إلى فكرة ارتدائها كانت تجول في خاطرها قبل عامين لكنها كانت تؤجل الأمر في كل عام.

وأشارت أن سبب عدم إقدامها على الخطوة كانت نتيجة مشاركتها في مسلسل "باب الحارة" بشخصية "فايزة"، إذ كانت تحب الشخصية كثيرًا وكان من الصعب عليها تركها.

هلا يماني وسبب مغادرتها "باب الحارة"

وكشفت يماني أن عدم مشاركتها في "باب الحارة" واعتذارها عن العمل، يعود للأجر المادي الضئيل المعروض عليها، والذي لم يتجاوز الـ3 ملايين ليرة سورية، واصفةً المبلغ بـ"السخيف".

أما بشأن ارتباط الاعتزال بارتداء الحجاب، شددت الممثلة أنها قرار ارتداء الحجاب كان قبل إعلان اعتزالها، إذ رأت أنه من غير المنطقي تصوير مشاهد تظهر فيها بالحجاب كمشهد الذهاب إلى النوم، أو العمل في المطبخ، لافتةً إلى أنها ربما تركت مهنة التمثيل لكن لا تمانع المشاركة في تقديم برامج تلفزيونية.

هلا يماني: "الفن مو حرام"

وحول ما إذا كان الفن حرامًا أم لا، شددت يماني أن الفن ليس حرامًا، قائلة: "أنا ضد هاي الفكرة لو حرام ما كان بالأساس اشتعلت وما كان حدا اشتعل بالتمثيل.. الفن موجود على أيام الرسول صلى الله عليه والسلام طالما كان موجود على أيامه معناته مو حرام".

