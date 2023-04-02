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هلا يماني تعتزل التمثيل.. ويحيى بيازي يسخر من حجابها

ذكريات أبو اشتيا

ذكريات أبو اشتيا

تاريخ النشر: 02 نيسان / أبريل 2023 - 08:34
هلا يماني
هلا يماني

تناقلت مواقع التواصل الاجتماعي خبر اعتزال الفنانة السورية هلا يماني التمثيل، بعد آخر عمل لها في مسلسل "عيلة عالموضة" الذي قدَّمت فيه دور البطولة.

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هلا يماني تعتزل التمثيل وترتدي الحجاب

وفاجأت هلا يماني متابعيها بظهورها بالحجاب في بث مباشر عبر حسابها في "تيك توك" تتحدث فيه عن سبب ارتدائها الحجاب مع أحد مقدمي البرامج، لافتةً إلى أن الأمر يعود لخوفها من عذاب القبر والموت، إذ أوضحت أن لا أحد سيتحاسب عنها عند السؤال.

ولفتت الفنانة إلى أن عائلة والدتها ملتزمين جدًا، وكانت ما تتواجد في تجمعاتهم التي يتحدثون فيها عن الدين؛ لذلك فكرة ارتداء الحجاب كانت في بالها منذ زمن طويل.

وتابعت قائلة: "أنا حدا بحاول قدر المستطاع أعمل شيء منيح.. مافي حدا منا ماغلط بس الزم الواحد يرجع عن الغلط.، فكرة مانتحجب غلط فكرة ماكنا نصلي كمان خطأ".

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يحيى البيازي يسخر من حجاب هلا يماني

وكشفت يماني في أحد البثوث المباشرة أنها تعرضت للسخرية من قبل زميل لها طالبها بخلع الحجاب، ليتضح أنه الفنان السوري يحيى البيازي، حيث لفتت إلى أنها لم توَّد الحديث عن الموضوع بسبب مرضه.

اشتهرت يماني بدور "أم يارا" في مسلسل "كسر عضم"، وشخصية "فايزة"، ابنة أبو النار، في مسلسل "باب الحارة.
 

 

كلمات دالة:هلا يماني

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