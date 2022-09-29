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بعد استياء الجمهور: أصالة تبرر خلع حذاءها على المسرح

سهير العابد

سهير العابد

منشور 29 أيلول / سبتمبر 2022 - 02:31
أصالة نصري
أصالة نصري

كشفت المطربة أصالة نصري عن خلعها لحذاءها أثناء  حفلها الأخير في دبي  قائلة : (صراحة شلحت حافي لأنه جاي على بالي أعطيكم كل هاي الطاقة اللي جواتي حسيتها لانه مرات الكعب بأخرها أنا بحب كتير غني بجسمي بحب حرك أكتافي وكلي بتحرك وبوقف على روس اصابيعي جسمي كله بيتحرك حسب الغناء يعني أنا الغناء بيطلع من كل جسمي)، وكشفت أصالة إنها دائماً تقوم بالغناء في المنزل حافية القدمين و بأنها تقف على رؤوس أصابعها لكي  تعطي من كل جسمها .

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و كانت أصالة قد  استفزّت العديد من المتابعين بعدما خلعها حذاءها على المسرح بطريقة اعتبروها غير لائقة، خلال حفلها الأخير في دبي، فيما دافعت عنها صديقتها الممثلة السورية كندة علوش، وآخرون.

وقال العديد من المعلقين الذين أغصبهم تصرف أصالة، إن هناك نجمات خلعن الحذاء على المسرح بعد أن شعرن بالتعب بسبب الوقوف الطويل لإحياء حفلة قد تستغرق ساعتين أو أكثر، ولكن ليس بالأسلوب الذي اتبعته أصالة وكأنها رمته في وجه الجمهور.

كلمات دالة:أصالة نصري

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