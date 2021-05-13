بعد اشتراكهما في (لعبة نيوتن): محمد ممدوح يقيم أداء منى زكي

عبر الممثل المصري محمد ممدوح عن سعادته بالعمل مع النجمة منى زكي، من خلال مسلسلهما الرمضاني الجديد (لعبة نيوتن).

محمد ممدوح وصف منى زكي بأنها (ملهمة) ومخلصة جداً في عملها، مؤكداً أن التمثيل معها كان أحد أهدافه، حيث قال: (التمثيل معها كان أحد أهدافي، فهي فنانة ملهمة ومخلصة جدًا، وتحرص على التركيز في كل تفاصيل العمل)، وفق موقع جولولي.

كما أكد أنها لفتت نظره للكثير من الجوانب في شخصية حازم، لم يكن ملتفتا إليها، مشيراً إلى أنه كانت هناك العديد من المناقشات بينهما خلال المشاهد وقبل التصوير.

أما عن العمل مع محمد فراج وسيد رجب، قال: (محمد فراج ممثل عظيم وكنت مستمتع بالعمل معه فنحن نكمل بعض، بينما سيد رجب فالجميع يتعلم منه وخاصة في المشاهد التي جمعتنا خلال لعبة نيوتن).



مسلسل (لعبة نيوتن) بطولة كل من منى زكي، محمد فراج، محمد ممدوح، سيد رجب، عائشة بن أحمد، مايان السيد، أسامة الهادي، ولأول مرة في الدراما المصرية الممثل المصري الأمريكي آدم الشرقاوي، سيناريو وإشراف على الكتابة مها الوزير، وتضم ورشة السيناريو والحوار الكُتّاب: مها الوزير، سمر عبد الناصر، محمد الشخيبي وعمّار صبري، من إنتاج شركة Media Hub (سعدي - جوهر)، تأليف وإخراج تامر محسن.